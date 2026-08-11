Beto Casella habló de su llegada a América, se burló de los realities y apuntó contra River: “Es un papelón”

¡No se guardó nada! Beto Casella habló de todo en una entrevista con Luis Ventura por Radio Del Plata AM 1030: su desembarco en América, las dificultades del cambio de canal, el horario de la mañana en radio, el presente de River y hasta su mirada sobre los realities y programas de entretenimiento.

Al referirse a su cambio de canal, el conductor aseguró que está conforme con la decisión que tomó a fines del año pasado y destacó especialmente el clima de trabajo. “Me felicito todos los días por el cambio que decidimos a fin del año pasado por el ambiente de laburo que hay acá”, sostuvo. De todos modos, reconoció que el comienzo no fue sencillo: “Al principio fue bravo porque hubo días de un punto: ‘Uh, ¿dónde me metí?’. Tampoco pensaba que iba a ser fácil, pero el piso son dos puntitos en América. Ya estamos en dos y pico que te deja más tranquilo”.

El desafío de madrugar en la radio

Casella también habló con humor sobre su experiencia en los horarios más tempranos de la radio y recordó que durante años había rechazado propuestas para trabajar a primera hora.

“Hadad me llamaba todos los años para hacer las 6 en Mega y yo le decía que no. Al final me convenció, fui y anduvimos bárbaro, pero es un horario pornográfico”, contó.

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Además, ironizó sobre la cantidad de noticias que pueden aparecer en esa franja y lanzó: “Son horarios donde pasa todo: te aparece un Moyano corriendo detrás de la novia, la novia haciendo la denuncia… y vos decís ‘¿Y yo qué tengo que hacer acá?'”.

Duras críticas al presente de River

La charla también derivó hacia el fútbol y Casella no ocultó su preocupación por el presente de River Plate.

El conductor sostuvo que resulta difícil encontrar una única explicación para el rendimiento del equipo y planteó que “no sabemos si es el técnico, la dirigencia o los jugadores, o si hay una energía negativa que se apoderó”.

Pero el punto más fuerte de su crítica estuvo relacionado con la inversión realizada en el mercado de pases. Según afirmó, “vos ya llevás gastados, creo, 70 palos en este mercado de pases”, por lo que consideró que los resultados deportivos generan una obligación mucho mayor. “Es un papelón empatar con Barracas o perder de local porque vos te ponés esa obligación al gastar esa guita”, remarcó.

Casella y su mirada sobre MasterChef y PH

En otro tramo de la conversación, el conductor se mostró crítico con algunas situaciones que se ven en programas de entretenimiento y realities.

Sobre MasterChef, aseguró que hay escenas que le generan rechazo y explicó: “A mí hay cosas que me dan vergüenza ajena: gente grande lloriqueando porque la retó un cocinero. Y yo creo que lloran en serio”.

Casella agregó que le resulta difícil comprender ese nivel de exposición emocional en personas con trayectoria: “No puedo creer lo que estoy viendo. Dice: ‘Hice mal una papa frita’. Cincuenta, sesenta pirulos con una carrera”.

También cuestionó la dinámica de programas donde los invitados deben permanecer durante largos períodos frente a cámara, como PH, y sostuvo que “estar parado ahí quieto, si no estás desesperado por promocionar un libro, una obra de teatro o un chivo, es una locura”.

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Con su estilo habitual, cerró ese tramo con una frase contundente: “Ni en pedo, o que te paguen 10.000 dólares como ‘Un paso al frente'”.