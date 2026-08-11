Frío de 3 grados en Buenos Aires y cambio de tiempo: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El frío continuará este martes 11 de agosto en Buenos Aires, con temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día y un progresivo aumento de la nubosidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de apenas 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.

Después de un comienzo de jornada con presencia de sol, el panorama comenzará a modificarse con el correr de las horas. Las nubes irán ganando terreno y hacia la tarde se espera un cielo más cubierto sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Por el momento, no se esperan lluvias durante el martes, aunque el pronóstico anticipa un nuevo cambio de tiempo para los próximos días.

Cómo estará el clima este martes 11 de agosto en Buenos Aires

El martes comenzará con cielo mayormente despejado y mucho frío. Con una mínima prevista de 3°C, será necesario salir bien abrigado durante la mañana, cuando se registrarán las temperaturas más bajas.

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A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a recuperarse hasta alcanzar una máxima de 14°C, aunque el incremento de la nubosidad limitará la presencia del sol durante la segunda parte del día.

El viento también contribuirá a mantener una sensación térmica baja, especialmente durante las primeras horas.

Qué pasará con el tiempo el miércoles

El miércoles 12 de agosto mantendrá características similares en el AMBA. El frío continuará y la nubosidad seguirá siendo protagonista, aunque no se anticipan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

De esta manera, tanto la Ciudad como los municipios del Gran Buenos Aires tendrán otra jornada para salir con abrigo, principalmente durante la mañana y la noche.

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La principal modificación del pronóstico recién llegaría durante la segunda mitad de la semana.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Según el pronóstico, las lluvias podrían regresar al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la noche del jueves.

Para esa jornada se espera un aumento de la inestabilidad y un deterioro de las condiciones hacia las últimas horas del día.

El horario y la intensidad de las precipitaciones podrán modificarse en las próximas actualizaciones meteorológicas, por lo que será clave seguir la evolución del pronóstico.

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Pronóstico para los próximos días en Buenos Aires

Para este martes, se esperan entre 3°C y 14°C, con sol durante las primeras horas y aumento progresivo de la nubosidad.

El miércoles continuará el frío y predominará el cielo mayormente nublado, mientras que el jueves aumentará la inestabilidad y podrían registrarse lluvias durante la noche.

Así, Buenos Aires atravesará todavía dos jornadas frías antes de la posible llegada de las precipitaciones al AMBA.