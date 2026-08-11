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Sociedad | agosto 11, 2026

Monte Grande: un colectivero grabó a un pasajero “fantasma” y se viralizó en TikTok

El video, filmado en el ramal 13 "Cementerio" de la línea 501, superó las 4 millones de reproducciones. "No puede ser,…
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Trabaja en producción de contenidos y redacción periodística para medios digitales y radio. También…

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Un video grabado por un colectivero en Monte Grande, al sur del conurbano bonaerense, se volvió viral en las redes sociales luego de que las cámaras de seguridad de la unidad registraran la presencia de un pasajero “fantasma” durante un recorrido nocturno.

El hecho ocurrió en el ramal 13 “Cementerio” de la línea 501, perteneciente a la empresa Monte Grande S.A. El chofer grabó un video desde su asiento mostrando el colectivo completamente vacío, sin ningún pasajero a la vista.

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Sin embargo, al revisar después las cámaras de seguridad del vehículo, el conductor advirtió que una figura extraña lo acompañaba durante todo el trayecto, algo que no había notado a simple vista mientras manejaba.

La reacción del chofer, en primera persona

“Gente 22:15, no hay nadie, pero ¿ven lo que yo veo? No puede ser, estoy recag… en las patas”, relató el propio conductor en el video, visiblemente sorprendido por lo que las cámaras habían captado.

Video: TikTok (@ferechian.store)

La grabación fue publicada en la cuenta de TikTok “ferechian.store” y en poco tiempo superó las 4 millones de reproducciones, generando una ola de comentarios entre quienes vieron el clip.

Memes, dudas y una teoría que se impuso

Tras la difusión del video, buena parte de los usuarios aseguró que en las cámaras de seguridad no se distinguía absolutamente nada extraño. Eso no impidió que se multiplicaran los memes sobre la supuesta figura paranormal, mientras otros directamente cuestionaron la veracidad del relato del chofer.

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Entre los comentarios más repetidos se destacaron frases como “hasta el fantasma se acercó a la pantalla y no vio absolutamente nada“, en tono de broma hacia el conductor. Otros usuarios fueron más allá y afirmaron que “el fantasma está grabando con el celular”, sumando humor a la controversia.

El detalle que instaló la duda entre los usuarios

Pese a la catarata de mensajes irónicos, no todos se quedaron con la versión de que no había nada extraño en la filmación. Un grupo de usuarios aseguró haber distinguido, durante la secuencia grabada por las cámaras, a una nena de trenzas de entre 7 y 8 años.

Según esos comentarios, la niña estaba sentada del lado del pasillo, en el segundo asiento, pasando la puerta del medio hacia la izquierda, el mismo sector donde el chofer había notado la presencia que lo dejó sin palabras.

El video sigue sumando reproducciones y comentarios, y hasta el momento ni la empresa Monte Grande S.A. ni el propio chofer brindaron declaraciones adicionales sobre lo ocurrido en ese recorrido nocturno.

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