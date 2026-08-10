Facundo Moyano rompió el silencio tras el episodio con Candela Arizaga: dijo que ella sufrió un paro cardíaco

A días del escándalo, Facundo Moyano habló por primera vez sobre el episodio que protagonizó junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano y por el que continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Durante una entrevista televisiva, el dirigente sindical negó haber ejercido violencia contra su pareja, aseguró que no consume drogas y reveló un dato que hasta ahora no había trascendido: según su versión, Arizaga sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento durante la madrugada del martes 4 de agosto.

Moyano sostuvo que, tras advertir la situación, él mismo intentó asistirla. En ese sentido, afirmó que “después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero” y aseguró que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que la joven saliera del edificio.

Además, señaló que Arizaga no recuerda ese momento porque no estaba consciente y sostuvo que posee registros de lo ocurrido dentro de la vivienda. “Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, expresó.

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Qué dijo sobre el consumo de drogas

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el consumo de estupefacientes durante las horas previas al episodio.

Consultado específicamente sobre si habían consumido cocaína, Moyano respondió que “no, no se consumió cocaína”. Luego evitó hablar por su pareja y aclaró que “yo te voy a contestar de mí, porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela”.

En ese marco, aseguró de manera categórica que “no consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”.

También explicó por qué, una vez detenido, se negó a realizar los análisis de sangre y orina que le habían solicitado. Según dijo, “me lo sugirieron los abogados, que no lo haga”.

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Su versión sobre los videos de Belgrano

Moyano también cuestionó la interpretación que se hizo de las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron a Arizaga corriendo descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano.

El ex diputado sostuvo que el hombre que aparece inmediatamente detrás de la joven en uno de los videos no sería él, sino un efectivo policial. “Nunca soy yo el que está corriendo”, afirmó sobre esa secuencia, aunque reconoció que aparece en otro tramo de las grabaciones al señalar que “el que está de pantalón corto y de remera soy yo”.

Según su reconstrucción, Arizaga bajó primero en ascensor mientras que él tuvo que esperar a que el elevador regresara. Por eso, explicó que “yo no puedo correr a Candela porque Candela baja en ascensor y yo recién llamo al ascensor. Hasta que sube estoy por lo menos cinco minutos atrás de Candela”.

Moyano aseguró que durante parte del recorrido se mantuvo a una distancia de entre 100 y 150 metros y que luego logró alcanzarla.

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Moyano negó violencia de género

El dirigente también sostuvo que fue él mismo quien pidió la presencia de una ambulancia y de la Policía, y utilizó ese argumento para rechazar las acusaciones en su contra.

“Yo llamo a la Policía y está en el celular cuando yo llamo al portero y le digo: ‘Por favor, que venga la ambulancia y la Policía'”, aseguró. Luego se preguntó: “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”.

Moyano también afirmó que tiene grabaciones del interior del departamento que, según él, demostrarían lo sucedido. “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”, sostuvo.

Sin embargo, explicó que por el momento no aportó ese material a la causa y que pretende mostrárselo tanto a Arizaga como a algunos periodistas. “¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó”, expresó.

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Qué había declarado Candela Arizaga

Arizaga declaró en dos oportunidades ante la Justicia y, luego de ampliar su testimonio, también habló públicamente sobre lo ocurrido.

La joven sostuvo que “no hubo violencia, tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien” y aseguró además que “el problema nunca fue con él”.

También explicó que las imágenes en las que aparece corriendo no respondían, según su versión, a un intento de escapar de Moyano. “Si ven las cámaras, yo huía de todo el mundo. Si hay un policía corriéndome, yo misma me asusto”, afirmó.

Moyano, por su parte, cuestionó la decisión de detenerlo y sostuvo que su exposición pública habría influido en la medida. “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”, señaló.

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El ex diputado continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Su defensa pidió que se levanten las restricciones de acercamiento y contacto con Arizaga, luego de que la joven manifestara ante la fiscalía que no deseaba mantenerlas.