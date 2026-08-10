Terremoto en Colombia: suspendieron el partido de River y deberá cambiar todos sus planes

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia obligó a modificar la agenda de la Copa Sudamericana. La Conmebol confirmó la suspensión del partido entre River e Independiente Santa Fe, correspondiente a la ida de los octavos de final, que estaba previsto para este miércoles 12 de agosto en Bogotá.

El encuentro debía comenzar a las 21.30 de Argentina (19.30 de Colombia) en el estadio El Campín. La revancha estaba programada para la semana siguiente en el Monumental, pero ambas fechas deberán ser reprogramadas a raíz de la emergencia.

Aunque todavía resta la confirmación oficial de la Conmebol, una de las posibilidades es que la ida se dispute el miércoles 19 de agosto en Bogotá y la revancha el 26 en Núñez.

El comunicado de Conmebol tras el terremoto

La Confederación Sudamericana explicó que la decisión se tomó para garantizar la seguridad y acompañar a las víctimas del terremoto. En su comunicado, expresó su “más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país” y manifestó su acompañamiento a las familias de las personas fallecidas, heridas y damnificadas.

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La entidad explicó además que “para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos” entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, e Independiente Santa Fe-River Plate, por la Sudamericana.

Conmebol anticipó que comunicará próximamente las nuevas fechas. La organización deberá reacomodar el calendario teniendo en cuenta que los cuartos de final de las competiciones continentales están previstos entre el 8 y el 15 de septiembre.

El terremoto que golpeó a Colombia

El sismo se produjo a las 7.34 de este lunes, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, y alcanzó una magnitud de 7,4.

El movimiento afectó distintas regiones del oeste y centro colombiano y pudo sentirse con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, además de alcanzar sectores de Ecuador y Panamá.

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La emergencia también llevó a la DIMAYOR a aplazar la programación del fútbol profesional colombiano prevista para esta semana. La organización explicó que la determinación responde al compromiso con las comunidades afectadas y anunció que los clubes concentrarán esfuerzos y recursos en colaborar con la emergencia.

En el cierre de su comunicado, la entidad dejó una contundente definición sobre la decisión de detener la actividad: “Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”.

River suspendió su viaje y deberá cambiar los planes

La decisión afecta directamente la planificación de River, que tenía previsto viajar en un vuelo chárter desde Buenos Aires hacia Colombia durante la tarde del martes.

El plantel conducido por Eduardo Coudet se entrenó este lunes con una de sus principales novedades: Thiago Almada, flamante incorporación procedente del Atlético de Madrid, trabajó junto a sus nuevos compañeros.

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Antes de conocerse la suspensión, el entrenador había prácticamente descartado la presencia inmediata del mediocampista en Bogotá por la falta de ritmo y los efectos de jugar en la altura. Coudet había señalado que “sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones”, aunque consideró que podría estar disponible para los siguientes compromisos.

Almada, de todas maneras, fue incluido en la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los cambios de River para la Sudamericana

Además de Almada, River realizó otros cuatro cambios en la nómina para esta instancia del torneo. Tobías Andrada ingresó por Alex Woiski, Nicolás Otamendi reemplazó a Cristian Jaime, Ángel Correa ocupó el lugar de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré ingresó por delante de Lucas Beltrán.

Francisco Ortega, Giovanni González, Mauro Arambarri y el propio Beltrán quedaron afuera de los cinco cambios permitidos para esta fase.

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Con la suspensión del encuentro en Colombia, el próximo partido de River será frente a Argentinos Juniors, el domingo a las 18 en el Monumental.