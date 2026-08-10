Tragedia en Colombia: ya son 111 los muertos por el terremoto de 7,4 y hay miles de viviendas destruidas

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto continúa agravándose con el paso de las horas. El último balance oficial elevó a 111 la cantidad de personas fallecidas, mientras los organismos de emergencia trabajan entre edificios derrumbados y viviendas destruidas en diferentes regiones del país.

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento se prolongó durante varios segundos y fue percibido en gran parte del territorio colombiano.

Las principales consecuencias se registraron en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, mientras también se informaron daños en Antioquia y otras regiones.

Ante la dimensión de la emergencia, el Gobierno colombiano declaró el desastre nacional y puso en marcha un operativo para atender a las víctimas, buscar desaparecidos y determinar la cantidad de construcciones afectadas.

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Colombia confirmó 111 muertos por el terremoto

El presidente colombiano informó durante una conferencia de prensa que, según el balance disponible hasta las 12:30, la cifra de fallecidos había ascendido a 111.

Además, indicó que existen miles de viviendas destruidas como consecuencia de la intensidad del movimiento.

El Gobierno anticipó que difundirá actualizaciones oficiales cada dos horas, mientras avanzan los relevamientos en las zonas más castigadas.

La cantidad de víctimas podría modificarse a medida que los rescatistas logren acceder a edificios colapsados y localidades donde todavía se intenta determinar la dimensión de los daños.

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Chocó, una de las zonas más golpeadas

La situación resulta especialmente delicada en Chocó, donde se localizó el epicentro.

Los primeros relevamientos habían informado al menos nueve muertos y más de 90 heridos en el departamento. Con el correr de las horas, el balance nacional aumentó considerablemente a partir de los reportes procedentes de otras regiones.

Equipos de emergencia fueron desplegados para buscar sobrevivientes, asistir a los heridos y determinar las condiciones de las construcciones que permanecen en pie.

La posibilidad de réplicas mantiene además en alerta a las autoridades y a la población.

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Derrumbes y graves daños en Cali

Cali es otra de las ciudades que sufrió importantes consecuencias. Entre los episodios que causaron mayor alarma se encuentran los daños registrados en establecimientos sanitarios.

Imágenes difundidas durante las horas posteriores al terremoto mostraron el colapso parcial de instalaciones vinculadas a la atención médica, mientras los organismos de emergencia desplegaban operativos en la zona.

Los daños estructurales se extendieron a diferentes puntos del Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto.

Daños en Pereira y Manizales

Las consecuencias también fueron importantes en Pereira y Manizales, donde se reportaron derrumbes y daños en numerosos edificios.

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La Fiscalía General de la Nación informó que cinco de sus sedes tuvieron que ser evacuadas preventivamente después del terremoto.

“Tras el sismo registrado durante la mañana de este 10 de agosto, se identificaron de manera preliminar afectaciones en las sedes ubicadas en Quibdó, Armenia, Manizales, Pereira y Buga”, comunicó el organismo.

Las instalaciones fueron evacuadas para realizar las correspondientes evaluaciones estructurales y, de acuerdo con el reporte preliminar, no hubo empleados de la Fiscalía heridos.

Más de 50 municipios afectados en Antioquia

En Antioquia, las autoridades también comenzaron a dimensionar las consecuencias del terremoto.

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El balance provincial reportó afectaciones en 52 municipios, con daños en 352 viviendas, 61 instituciones educativas, 24 iglesias y siete establecimientos hospitalarios.

En ese departamento se informó además la muerte de un adulto mayor en el municipio de Támesis.

Cerraron al menos siete aeropuertos tras el terremoto

El impacto del terremoto también afectó al transporte aéreo. Al menos siete aeropuertos fueron cerrados mientras se realizan inspecciones sobre las terminales y las pistas.

Las compañías aéreas comenzaron a implementar medidas especiales para los pasajeros perjudicados por la emergencia, entre ellas reprogramaciones, cambios de itinerario y devoluciones.

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Las autoridades deberán determinar cuándo estarán dadas las condiciones de seguridad para normalizar completamente las operaciones.

Continúan las tareas de rescate tras el terremoto de 7,4

El terremoto se convirtió en uno de los más fuertes registrados en Colombia en los últimos años y provocó una emergencia de alcance nacional.

Mientras los equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas, las autoridades pidieron mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y evitar ingresar a estructuras que presenten daños.

La prioridad está puesta ahora en localizar a las personas desaparecidas, rescatar posibles sobrevivientes entre los escombros y asistir a los miles de damnificados.

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Con 111 muertos confirmados hasta el último balance, las autoridades advirtieron que las cifras continúan siendo provisorias y que la magnitud definitiva de la tragedia podrá conocerse a medida que avancen los operativos.