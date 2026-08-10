Juanicar cruzó a Trezeguet y Guercio en Gran Hermano por la salud de su madre

Juanicar volvió al debate de Gran Hermano tras su salida de la casa y protagonizó un tenso cruce con Gastón Trezeguet y Eliana Guercio, quienes lo habían cuestionado por abandonar el reality para acompañar a su madre, Roxana, internada por un cuadro delicado de salud.

El exparticipante había dejado la competencia después de recibir información sobre el estado de su mamá. Según relató en el debate, Roxana fue internada tras sufrir arritmia y fuertes dolores de cabeza, y posteriormente recibió un diagnóstico de estrés postraumático.

“Mi mamá estaba en peligro, lo estuvo pasando muy mal ella y salí a acompañarla“, explicó Juanicar frente a Santiago del Moro y el resto de los panelistas, antes de que comenzaran los cruces más tensos de la noche.

El cruce entre Juanicar y Gastón Trezeguet

El primer round de tensión se dio con Trezeguet. Juanicar apuntó directamente contra el panelista por los comentarios que había hecho sobre su familia y su decisión de dejar el programa.

“A mi mamá le dolió mucho viniendo de vos la campaña de odio contra mí; decir que soy un violento“, le reclamó el exparticipante, visiblemente afectado por la repercusión que tuvieron esas declaraciones puertas afuera de la casa.

Trezeguet no bajó los brazos y sostuvo su postura: “Yo tengo acá que opinar lo que me parece tu actitud. De ahí, a que lloren los demás, me parece que no entendieron Gran Hermano“. El cruce dejó en evidencia que la tensión entre ambos venía instalada desde antes del regreso de Juanicar al estudio.

Juanicar también respondió a Eliana Guercio

El enfrentamiento no terminó ahí. Eliana Guercio tomó la palabra para cuestionar al exparticipante por publicaciones anteriores en las que había opinado sobre jugadores de otras ediciones de Gran Hermano.

Juanicar no se guardó la respuesta: “¿Estás juzgando mi pasado? Yo pensé que venía a hablar de mi juego”, lanzó, en un cruce que subió rápidamente de tono.

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La discusión escaló al punto de que Santiago del Moro debió intervenir para ordenar el intercambio y garantizar que Juanicar pudiera responder sin interrupciones.

“No me arrepiento de haber salido”

Más allá de los cruces con los panelistas, Juanicar fue categórico a la hora de defender la decisión que tomó al enterarse de la situación de salud de su madre.

“Yo por mi vieja y por mi familia doy todo y lo voy a seguir haciendo. No me arrepiento de haber salido. Hoy lo vuelvo a decir”, afirmó, sin dejar margen para la duda sobre sus prioridades.

En síntesis, el regreso de Juanicar al debate quedó marcado por tres ejes puntuales:

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El cruce directo con Gastón Trezeguet por los comentarios sobre su familia.

por los comentarios sobre su familia. El enfrentamiento con Eliana Guercio por publicaciones del pasado.

por publicaciones del pasado. La ratificación pública de que su salida no tuvo relación con el juego, sino con acompañar a su madre.

De esta manera, el exparticipante dejó en claro que su prioridad fue siempre familiar y no estratégica dentro del certamen, pese a las lecturas que hicieron los panelistas sobre su salida.