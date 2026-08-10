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Sociedad | agosto 10, 2026

Madre e hija, virales en X por un sticker: “Sos una desubicada”

La usuaria "gordoconswag" compartió en X la conversación de WhatsApp con su madre, que envió una imagen sin saber su…
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Cuenta con experiencia en producción de contenidos y redacción periodística para medios digitales y…

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Un chat entre madre e hija se volvió viral en X después de que la mujer envió un sticker sin conocer su verdadero significado. La usuaria “gordoconswag” compartió las capturas de la conversación de WhatsApp, que en pocas horas acumuló miles de reacciones y comentarios.

Todo comenzó cuando la madre le consultó a su hija por un detalle de la imagen que acababa de enviar. “En este sticker, ¿qué es lo rosa?”, escribió, según muestra la captura.

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La respuesta llegó de inmediato: la hija le explicó que se trataba de “una tanga”. La aclaración tomó por sorpresa a la madre, que había interpretado la figura de otra manera.

La insólita conversación por WhatsApp entre la mujer y su hija (X/@gordoconswag).

El desconcierto de la madre tras la aclaración

“Boluda, avisá. Yo lo mando pensando que era, no sé, una pulsera o algo de eso”, respondió la mujer, lo que provocó la risa inmediata de su hija.

Minutos después, la madre contó que había compartido el mismo sticker con las chicas del centro de estética, sin entender por qué todas se habían reído al verlo. Ante la situación, su hija resumió el momento con una frase que terminó dando título al hilo viral: “Sos una desubicada. Me estallo”.

La conversación cerró con una respuesta de la madre que profundizó el humor del intercambio: “Bueno, qué se yo jajajaja. No veo nada!!!”. El posteo, sin embargo, no quedó ahí: se viralizó rápidamente en X y sumó cientos de comentarios de otros usuarios con anécdotas similares.

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La mujer confesó que le envió el sticker a las chicas de un centro de estética (X/@gordoconswag).

Así reaccionaron los usuarios de X

La publicación generó una ola de repercusión entre los usuarios de X. Mientras algunos se sorprendieron de que la madre no hubiera notado el detalle del sticker, otros aprovecharon para compartir situaciones parecidas con sus propias familias.

Entre los comentarios que más se destacaron figuran:

El hilo se sumó así a la larga lista de conversaciones familiares que se vuelven virales en redes por malentendidos cotidianos, un formato que suele generar alto nivel de interacción entre los usuarios de X.

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