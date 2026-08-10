Qué tareas la IA todavía no puede reemplazar en el trabajo, según especialistas

La inteligencia artificial volvió a marcar un hito este mes: modelos de IA obtuvieron el 100% de aciertos en las preguntas de la Olimpiada Internacional de Matemática (OIM), celebrada en Shanghái. El dato se suma a otro antecedente resonante: meses atrás, un profesor emérito de la Universidad de Stanford, conocido como “el padre del análisis de los algoritmos”, reconoció que un problema que a él le demandó semanas de trabajo, la IA lo resolvió en una hora.

En paralelo, otra noticia sacudió al sector: las principales empresas de inteligencia artificial comenzaron a contratar perfiles de una carrera históricamente relegada, la filosofía. El movimiento reabrió una pregunta clave: ¿qué tareas y habilidades seguirán siendo terreno exclusivamente humano?

Para responderla, especialistas en tecnología, educación y recursos humanos coincidieron en un diagnóstico: lo que hoy genera valor ya no es producir una respuesta, sino saber identificar el problema correcto.

El pensamiento crítico, la habilidad más buscada

Luz Borchardt, cofundadora y chief growth officer de Henry, academia de tecnología latinoamericana, explicó que la IA puede acelerar la ejecución, pero todavía necesita personas que definan el rumbo y decidan qué vale la pena construir.

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La especialista citó el informe “Future of Jobs 2025” del Foro Económico Mundial, que ubica al pensamiento analítico como la habilidad más demandada: siete de cada diez empresas lo consideran esencial. El mismo estudio calcula que cerca del 40% de las competencias actuales cambiará antes de 2030.

“El conocimiento técnico caduca; la capacidad de pensar, no“, resumió Borchardt.

En la misma línea, Florencia Nucci, ingeniera informática, técnica del Observatorio de la Vida de Tucumán y docente de la UNSTA, señaló que el juicio ético, la responsabilidad en la toma de decisiones y la capacidad de contextualizar siguen siendo ventajas irremplazables frente a modelos que generan respuestas plausibles, pero no siempre verdaderas.

“Más valiosas aún resultan la capacidad de cuidar, de reconocer un rostro en el otro y de actuar desde una conciencia moral que busque, por encima del lucro, la dignidad de cada ser humano“, agregó Nucci.

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Juan Pablo Cosentino, director académico de Operaciones y Tecnología del IAE Business School, coincidió: “El criterio me permite distinguir lo verdadero de lo plausible, lo relevante de lo accesorio y lo valioso de lo simplemente eficiente”.

Cinco habilidades para entrenar frente a la IA

Los especialistas consultados detallaron qué competencias conviene desarrollar para trabajar de forma estratégica con estas herramientas:

Pensamiento crítico : no quedarse con la primera respuesta que ofrece la IA, sino evaluar su calidad, pertinencia y veracidad.

: no quedarse con la primera respuesta que ofrece la IA, sino evaluar su calidad, pertinencia y veracidad. Formulación de buenas preguntas : la precisión de las consignas determina la calidad de los resultados.

: la precisión de las consignas determina la calidad de los resultados. Comprensión del funcionamiento del sistema : conocer sus alcances, límites y sesgos, entendiendo que la IA no comprende el significado de lo que genera.

: conocer sus alcances, límites y sesgos, entendiendo que la IA no comprende el significado de lo que genera. Curaduría propia de la información : no delegar en la IA la selección, jerarquización y evaluación de la confiabilidad de los datos.

: no delegar en la IA la selección, jerarquización y evaluación de la confiabilidad de los datos. Comunicación clara: transmitir ideas asegurando la comprensión de distintos interlocutores.

Fernando Troilo, director del posgrado de Recursos Humanos de la UCEMA y miembro de la ADRHA, sumó la toma de decisiones basada en datos y el pensamiento sistémico para integrar distintas perspectivas.

El docente advirtió que no hay que dejar de practicar la lectura crítica, el juicio, los espacios de reflexión y la escucha que surge en la interacción con otros. “La IA promete eficiencia, pero su adopción efectiva y ética demanda humanidad“, concluyó.

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El riesgo de “quedarse dormido frente al volante”

Cosentino advirtió sobre uno de los peligros más silenciosos del uso cotidiano de la IA: dejar de pensar por cuenta propia.

“Al principio la usamos como copiloto: busca información, ordena ideas, redacta un primer borrador. El peligro aparece cuando seguimos sentados en el asiento del conductor, con las manos cerca del volante, aunque hace tiempo dejamos de conducir”, graficó.

El especialista fue más allá: “Cuando entro a un LLM sin una pregunta, sin conocimientos, sin criterio y sin intención, suelo recibir un promedio elegante de lo que ya existe. A veces eso se presenta como inteligencia aumentada. En la práctica, puede convertirse en mediocridad acelerada”.

Cosentino destacó además dos capacidades clave: el “juicio de segunda instancia“, revisar, contrastar y desafiar la primera respuesta de la IA, y el conocimiento propio, ya que solo es posible detectar un error de la IA si uno domina el tema.

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Borchardt fue en la misma dirección y eligió una sola habilidad por sobre todas: aprender a aprender. “La verdadera ventaja competitiva ya no es cuánto sabés, sino qué tan rápido podés volver a aprender“, explicó, y remarcó que aceptar la primera respuesta de la IA sin cuestionarla atrofia “el músculo más importante, que es el criterio“.

¿En qué tareas la IA nunca reemplazará a las personas?

Con la llegada de los agentes autónomos, la posibilidad de un reemplazo masivo del trabajo humano parece cada vez más cercana. Sin embargo, los especialistas marcaron límites claros.

Borchardt evitó ser categórica sobre lo que la IA “nunca” podrá hacer, pero sí identificó responsabilidades que no se delegan: “La IA puede sugerirte una decisión, pero no se hace cargo de ella. Puede escribirte el discurso perfecto, pero no puede pararse frente al equipo a las siete de la mañana y lograr que la gente le crea“.

Para la especialista, el propósito, la empatía, el liderazgo y la construcción de confianza son capacidades que la IA potencia, pero no reemplaza.

Troilo coincidió y agregó que la tecnología no podrá empatizar de manera genuina, gestionar la emocionalidad en contextos de crisis ni fomentar los valores culturales necesarios para una adopción ética de estas herramientas.

“Permanecer humanos”, la reflexión final

Cosentino cerró con una referencia filosófica e histórica: citó a Aristóteles, para quien la virtud se construye a fuerza de práctica, y mencionó la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, cuyo llamado central resumió en dos palabras: “permanecer humanos“.

“Para mí, permanecer humanos no significa rechazar la tecnología. Significa no dejar de practicar aquello que ninguna tecnología debería hacer en nuestro lugar: pensar, cuidar, aprender, dialogar y asumir responsabilidad por el mundo que estamos construyendo“, concluyó.