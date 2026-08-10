Colectivos: el Gobierno fusiona la línea 154 con la 45 y cambia recorridos en el AMBA

El Gobierno nacional oficializó la fusión de la línea 154 con la línea 45, una medida publicada en el Boletín Oficial por la Secretaría de Transporte de la Nación que reorganiza los recorridos de colectivos en el AMBA. El cambio implica que la histórica línea del sur del conurbano deje de operar bajo su número propio.

La iniciativa fue impulsada por Microómnibus 45 SACIF, la empresa que opera la línea 45 desde 2002 y que desde hace años buscaba unificar ambos servicios. El objetivo declarado por el sector es optimizar el uso de choferes y unidades en un contexto de recorte de subsidios y presión económica sobre las compañías de transporte.

Por qué quieren eliminar la línea 154

La línea 154 figura desde hace tiempo entre las menos rentables del sistema de colectivos del AMBA. Además de tener uno de los recorridos más cortos del área metropolitana, registra una baja cantidad de pasajeros diarios.

Años atrás, la compañía ya había intentado avanzar con una “ramalización” de hecho, aunque en ese momento las autoridades obligaron a mantener el número 154 de manera independiente. Esta vez, el proyecto llega con el respaldo formal del Boletín Oficial.

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Cómo será el nuevo recorrido de la línea 45

El trayecto actual entre Lanús y Plaza Constitución continuará funcionando, aunque dejará de operar bajo el número 154 y pasará a integrar la línea 45. La principal novedad es que el recorrido se extenderá hasta Retiro, lo que conectará el sur del conurbano bonaerense con la terminal ferroviaria porteña sin necesidad de combinar con otros medios de transporte.

Según el esquema presentado, el ramal A de la línea 45 (Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria) continuará sin modificaciones. En cambio, los ramales B y C dejarán de funcionar como servicios expresos.

Se terminan los servicios expresos de la línea 45

El proyecto también prevé eliminar los recorridos semirrápidos de la línea 45. Los actuales ramales B y C pasarán a tener paradas comunes en toda la traza, en lugar del esquema express que manejan hoy.

La decisión busca aumentar la cantidad de pasajeros transportados y bajar el costo del boleto para los usuarios, que pasarán a pagar la tarifa estándar de un servicio regular. Aun así, los colectivos seguirán utilizando la Autopista 9 de Julio Sur para mantener tiempos de viaje competitivos.

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Otra línea de colectivos que podría desaparecer en el AMBA

Si la medida avanza, la línea 154 se convertirá en la séptima línea eliminada en el AMBA desde diciembre de 2023. En los últimos meses, el proceso de reorganización del sistema ya alcanzó a otras líneas históricas:

Línea 5 : integrada dentro de la línea 8 .

: integrada dentro de la . Línea 6 : fusionada parcialmente con la línea 50 .

: fusionada parcialmente con la . Línea 23 : absorbida en parte por la línea 115 .

: absorbida en parte por la . Línea 75 : convertida en un ramal de la línea 32 .

: convertida en un ramal de la . Línea 90 : fusionada parcialmente con la línea 151 .

: fusionada parcialmente con la . Línea 99: integrada parcialmente a la línea 106.

El Gobierno nacional busca concentrar recorridos en grandes líneas troncales para reducir costos y reorganizar el sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires.