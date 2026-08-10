Cande Molfese está embarazada de su primer hijo junto a Joaquín: “Ahora somos cinco”

Cande Molfese confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a su novio, Joaquín, y compartió la noticia con sus seguidores a través de una serie de imágenes y videos en su cuenta de Instagram.

“Ahora somos cinco”, escribió la actriz al revelar el embarazo, una frase que despertó la curiosidad de sus seguidores. La explicación es tan tierna como particular: la familia que formó está integrada por ella, Joaquín, sus dos perros Almendra y Romeo, y ahora el bebé que viene en camino.

En las fotos que acompañaron el anuncio se puede ver a la actriz en distintos momentos del proceso: la ecografía en la que ya se distingue al bebé, el test de embarazo positivo y varias postales junto a Joaquín.

Cómo es la relación entre Cande Molfese y Joaquín

El embarazo llega en medio de una relación que comenzó hace poco más de un año y que se consolidó rápidamente. Joaquín es productor teatral y Cande lo conoció mientras trabajaban juntos en una obra.

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Así fue el recorrido de la pareja hasta la noticia del embarazo:

El flechazo fue prácticamente inmediato: la actriz contó que, al verlo por primera vez, preguntó si estaba soltero y tomó la iniciativa para acercarse.

fue prácticamente inmediato: la actriz contó que, al verlo por primera vez, preguntó si estaba soltero y tomó la iniciativa para acercarse. La pareja blanqueó su romance en 2025, tras un viaje a Río de Janeiro, cuando Cande compartió las primeras fotos junto a Joaquín con el epígrafe “Joaco y un atardecer”.

en 2025, tras un viaje a Río de Janeiro, cuando Cande compartió las primeras fotos junto a Joaquín con el epígrafe “Joaco y un atardecer”. Con el tiempo, Joaquín pasó a formar parte de su círculo más cercano: conoció a su mamá, a sus hermanas y a sus amigos más íntimos.

En una entrevista, Molfese había destacado que se trata de una relación diferente a las anteriores, porque Joaquín no pertenece al mundo de las redes sociales ni es una figura pública.

Quiénes son los otros dos integrantes de la familia

La frase “ahora somos cinco” también tiene como protagonistas a Almendra y Romeo, los perros de Cande. Almendra fue adoptada en 2020 y ocupa un lugar central en su vida: en su homenaje, la actriz creó un emprendimiento de accesorios para perros que lleva su nombre.

Tiempo después llegó Romeo, y la pareja pasó a tener dos mascotas. Cuando mostró su nueva casa, Cande había contado que comparte la habitación con Joaquín y que allí también tienen dos pequeños colchones para sus perros.

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Por eso, la llegada del bebé completa una familia que, hasta ahora, estaba formada por la actriz, su pareja y sus dos compañeros de cuatro patas.

El cambio de mirada de Cande Molfese sobre la maternidad

La noticia tiene un significado especial porque Cande había hablado públicamente sobre cómo cambió su posición respecto de la maternidad. En abril de 2026, había contado que durante mucho tiempo estuvo más inclinada a no ser madre, pero que su mirada había cambiado: “Hoy es mi gran proyecto“, reconoció en aquel momento.

En esa misma entrevista explicó que estar en pareja y el vínculo construido con Joaquín habían despertado en ella un deseo que antes no tenía: “Estoy en pareja, estoy bien y siento que es algo que se despertó en mí“, había dicho. También definió a Joaquín como una persona muy compañera y remarcó que ambos compartían búsquedas y deseos personales similares, entre ellos, formar una familia.

Ahora, ese proyecto dejó de ser una posibilidad a futuro: Cande Molfese y Joaquín esperan a su primer hijo, y la familia ya pasó de cuatro a cinco integrantes.