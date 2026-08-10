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Espectáculos | agosto 10, 2026

“El Dragón”: la serie de Netflix con idea original de Arturo Pérez-Reverte

Sebastián Rulli protagoniza esta producción de drama, crimen y acción que combina artes marciales con conflictos…
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Cuenta con experiencia en producción de contenidos y redacción periodística para medios digitales y…

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“El Dragón: El regreso de un guerrero” es una de las series que más conquistó al público dentro del catálogo de Netflix, gracias a una trama que combina crimen organizado, artes marciales y conflictos familiares. La producción está basada en una idea original de Arturo Pérez-Reverte, el reconocido escritor español, un dato que despertó el interés de buena parte de los espectadores.

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Entre suspenso, acción y drama, esta ficción logra destacarse por su historia, el desarrollo de sus personajes y una producción de alto nivel, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una maratón cargada de intriga capítulo tras capítulo.

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De qué trata la serie

La historia sigue a Miguel Garza, un joven mexicano que, tras la muerte de sus padres, es enviado a Japón, donde crece bajo la tutela de una familia adoptiva. Allí recibe una formación académica y aprende disciplinas vinculadas con las artes marciales y la filosofía oriental.

Años más tarde, Miguel debe regresar a México para hacerse cargo del negocio familiar. Ahí descubre que detrás de la fortuna heredada se esconde una poderosa organización criminal.

A partir de ese descubrimiento, el protagonista deberá decidir entre mantener la vida que construyó en Japón o asumir el liderazgo de un imperio marcado por la violencia y los secretos.

La participación de Arturo Pérez-Reverte, del papel a la pantalla

La serie está basada en una idea original del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien participó en el desarrollo del proyecto aportando su experiencia en historias de acción, aventura y personajes complejos. Su intervención ayudó a construir un relato con fuerte componente dramático y un ritmo narrativo sostenido.

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Aunque la producción toma su propio camino y desarrolla una historia original pensada para televisión, la impronta del autor se refleja en los conflictos morales del protagonista y en la construcción de un universo donde el poder, la lealtad y la traición tienen un papel central.

El elenco de “El Dragón: El regreso de un guerrero”

El protagonista de la serie es Sebastián Rulli, quien interpreta a Miguel Garza. Lo acompaña un elenco integrado por:

El elenco de <b><a href="https://www.univision.com/shows/el-dragon" target="_blank">El Dragón</a></b>, drama basado en la historia de Arturo Pérez-Reverte y encabezado por <b> <a href="https://www.univision.com/temas/sebastian-rulli" target="_blank">Sebastián Rulli</a> y <a href="https://www.univision.com/temas/renata-notni" target="_blank">Renata Notni</a></b>, está por despedirse. A lo largo de las grabaciones los actores vivieron momentos que compartieron con sus fans a través de las redes sociales.
  • Renata Notni
  • Roberto Mateos
  • Irina Baeva
  • Cassandra Sánchez Navarro
  • Manuel Balbi

Gracias a estas interpretaciones y a la combinación de drama, romance, acción y crimen, el reparto logra darle profundidad a una historia que sostiene la tensión durante toda la serie y que fue muy bien recibida por el público latinoamericano.

Tráiler de “El Dragón: El regreso de un guerrero”

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