Castagneto apuntó contra las billeteras virtuales por las tasas: “Eso ya no es usura, es salir de caño”

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto lanzó fuertes críticas contra la política económica del Gobierno y advirtió por el creciente nivel de endeudamiento de las familias argentinas, con especial énfasis en los créditos otorgados a través de billeteras virtuales.

Durante una entrevista con Rolando Graña en RPM (Rolando por la Mañana), por Radio Del Plata AM 1030, el legislador aseguró que el deterioro de los ingresos llevó a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar sus gastos cotidianos.

“La gente no llega al día 10. No es que no llega al 30, no llega al día 10 porque han aumentado las tarifas, ha aumentado todo”, afirmó Castagneto.

En ese sentido, responsabilizó al Gobierno por el deterioro de las cuentas de los hogares: “Destrozaron la economía familiar… rompieron la economía familiar”.

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Castagneto pidió limitar las tasas de las billeteras virtuales

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Graña y Castagneto abordaron el costo de los préstamos ofrecidos por las plataformas financieras.

El diputado reclamó “limitar la tasa de interés” y ejemplificó con el costo que podía alcanzar uno de esos créditos.

“3 millones de pesos le prestaban en una billetera a 12 meses, ¿sabés cuánto devolvía? 4,800. Eso ya no es ni usura, es salir de caño”, cuestionó.

La declaración apuntó directamente al peso que adquirió el financiamiento mediante billeteras virtuales para sectores que necesitan recurrir al crédito.

“Todos estos gobiernos de ajuste terminan con represión”

Castagneto también se refirió a los últimos operativos de seguridad y vinculó el ajuste económico con el aumento de la conflictividad social.

“Todos estos gobiernos de ajuste terminan con represión”, sostuvo.

El legislador calificó uno de los operativos como una “represión desmedida” y aseguró: “Fue una represión desmedida que llegó casi pasando la 9 de Julio… le han tirado a ómnibus que llevaban trabajadores que volvían a su casa”.

Además, cuestionó el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich.

“El protocolo antipiquete que hizo Bullrich… el piquete lo generan el propio Estado, lo generan las fuerzas de seguridad”, afirmó.

Castagneto cuestionó la relación del Gobierno con los gobernadores

Otro de los temas de la entrevista fue el vínculo de la Casa Rosada con las provincias y el comportamiento de los gobernadores que acompañaron diferentes iniciativas oficiales en el Congreso.

“Los gobernadores que en algún momento fueron dialoguistas… se dan cuenta que no le cumplen a ellos y menos le cumplen al pueblo, tontos no son, entonces tienen que dar un paso atrás”, señaló.

Y sintetizó su cuestionamiento con otra definición: “Federalismo para este gobierno no existe”.

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La advertencia de Castagneto por el Banco Central y el Presupuesto

El diputado de Unión por la Patria también planteó reparos sobre las modificaciones vinculadas al Banco Central y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el funcionamiento del Estado.

“Si presentan el presupuesto de mínima y después el Banco Central no le puede prestar plata al Tesoro… a los 3 meses del año que viene nosotros nos vamos a quedar sin presupuesto. Y al quedarnos sin presupuesto se apaga el Estado”, sostuvo.

También cuestionó los cambios sobre los objetivos de la autoridad monetaria: “Sacaron de la carta orgánica [del Banco Central] promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

El duro mensaje de Castagneto contra el FMI

Hacia el final de la entrevista, Castagneto endureció su discurso al referirse al Fondo Monetario Internacional y a su directora gerente, Kristalina Georgieva.

“Decile a Georgieva que se saque el mameluco de YPF… no vino a felicitar la política económica, sino a ver cómo se le va a pagar, con qué parte de Vaca Muerta se va a quedar el Fondo Monetario”, expresó.

Y cerró con una de sus definiciones más contundentes: “Donde está el Fondo Monetario es tierra arrasada”.