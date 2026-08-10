Terremoto en Colombia: hubo heridos y graves daños tras el fuerte sismo que sacudió varias ciudades

Un fuerte sismo sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y provocó momentos de tensión en distintas ciudades del país. El movimiento tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, donde las autoridades confirmaron personas heridas y daños en edificaciones.

Los primeros reportes sobre la magnitud presentaron diferencias. Mientras algunas informaciones iniciales señalaron un terremoto de magnitud 7,4, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comunicó posteriormente un registro de magnitud 6,6, ocurrido a las 7:34 de la mañana, con una profundidad de 79 kilómetros y epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó.

El movimiento fue percibido en numerosas regiones y se sintió con intensidad en grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.

Heridos y graves daños en Chocó tras el terremoto

Una de las situaciones que genera mayor preocupación se registra en Chocó. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó que comenzaron las tareas para determinar el alcance del fenómeno y manifestó preocupación ante la posibilidad de nuevas réplicas.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, informó.

Por su parte, la UNGRD señaló que mantenía contacto con las autoridades locales y los organismos que integran el sistema de gestión de riesgos para verificar posibles afectaciones.

Qué pasó en Bogotá tras el fuerte sismo

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que los primeros relevamientos no detectaron personas heridas ni daños estructurales de gravedad.

“Después del temblor que se sintió cerca de las 7:34am, y luego de un primer barrido por la ciudad para verificar, no se han reportado daños estructurales, solo algunas grietas que no ponen en riesgo la estructura de los edificios”, comunicó.

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El mandatario agregó: “Seguiremos recorriendo Bogotá para verificar que no haya afectaciones ni daños estructurales y los mantendremos informados”.

El Metro de Medellín suspendió servicios para revisar su infraestructura

En Medellín, las autoridades desplegaron equipos para comprobar las condiciones de edificios e infraestructura después del movimiento.

El alcalde Federico Gutiérrez informó: “En este momento, las tripulaciones de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín realizan recorridos de verificación en diferentes sectores de la ciudad. Si se presenta alguna emergencia, repórtela a través de la línea 123”.

El impacto también alcanzó al sistema de transporte. El Metro de Medellín informó que personal técnico comenzó a evaluar estaciones y viaductos antes de restablecer los servicios.

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“En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio”, indicó la empresa.

Cali reportó afectaciones en edificios y estructuras

También hubo reportes de daños en Cali, donde los organismos de emergencia comenzaron a recorrer diferentes puntos de la ciudad.

“Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad”, comunicó el alcalde Alejandro Eder.

El funcionario agregó que la Secretaría de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro se encontraban verificando los daños y evaluando la situación.

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Entre las primeras afectaciones estructurales informadas después del terremoto también aparecieron reportes provenientes del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

Alerta por posibles réplicas después del terremoto en Colombia

Mientras continúa el relevamiento de daños, las autoridades pidieron a la población permanecer atenta ante la posibilidad de réplicas y consultar únicamente información proveniente de organismos oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene actualizados sus reportes mientras las autoridades locales trabajan para establecer la dimensión de las consecuencias del terremoto.

La prioridad durante las próximas horas estará puesta en Chocó, especialmente en Quibdó y la zona próxima al epicentro, donde ya fueron reportados heridos y daños en construcciones.