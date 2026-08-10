Karina Milei mueve las fichas en Buenos Aires: reúne a legisladores de LLA para definir la estrategia electoral

Con la mirada puesta en 2027, Karina Milei reunirá este lunes a los legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada, en un encuentro que tendrá como uno de sus principales objetivos comenzar a delinear la estrategia política y electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La secretaria general de la Presidencia recibirá a diputados y senadores provinciales entre las 15 y las 17, acompañada por el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, uno de los principales responsables del armado libertario en territorio provincial.

La reunión abrirá una semana con intensa actividad política para el Gobierno, que también contempla un nuevo encuentro de la mesa política nacional y una visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, al interior del país.

Karina Milei pone el foco en el armado bonaerense de La Libertad Avanza

La reunión de este lunes tendrá una doble agenda. Por un lado, se analizará “cómo se viene trabajando en lo legislativo y en lo político” dentro de la provincia. Por el otro, comenzará a discutirse “qué estrategia se está planteando de cara al futuro en la provincia”.

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El encuentro vuelve a colocar a Karina Milei en el centro del armado político de La Libertad Avanza y pone especial atención sobre Buenos Aires, el principal distrito electoral del país.

La presencia de Sebastián Pareja también será relevante. Como presidente de LLA bonaerense, forma parte de la estructura encargada de consolidar el espacio libertario en los distintos municipios y de articular el trabajo territorial con los bloques legislativos.

La convocatoria se produce mientras el oficialismo comienza a mirar hacia las próximas disputas electorales y busca fortalecer su estructura política en las provincias.

Una semana de reuniones políticas en Casa Rosada

La actividad continuará el martes 11 de agosto, cuando está prevista la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

Más tarde, a las 13, se realizará una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, de la que participará parte del Gabinete nacional.

Los encuentros forman parte de una semana en la que el Gobierno combinará la discusión sobre el armado político con la gestión y las negociaciones con las provincias.

El jueves 13, Santilli y Caputo viajarán a Catamarca, donde mantendrán un encuentro con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

La visita estará vinculada con la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

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El Gobierno también espera un dato clave: la inflación de julio

La agenda política coincidirá además con la publicación de uno de los indicadores económicos más esperados del mes.

El INDEC dará a conocer el jueves 13 de agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, un dato que será seguido especialmente por el Gobierno para determinar si continúa la desaceleración de los precios.

En junio, la inflación mensual había sido del 1,9%, por debajo del 2%. Ahora, la expectativa estará puesta en conocer si esa tendencia logró sostenerse durante julio.

El dato también tendrá impacto sobre diferentes variables de la economía cotidiana, debido a que la evolución del IPC interviene en las actualizaciones de alquileres, jubilaciones y créditos, entre otros rubros.

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Mientras Economía espera ese número, la Casa Rosada concentrará buena parte de sus esfuerzos de esta semana en el frente político. Y el primer movimiento tendrá como protagonista a Karina Milei y al armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.