Dante Sica sobre la tensión con Brasil: “Nadie va a dejar de invertir porque Milei le dice ladrón a Lula”

El economista y exministro de Producción y Trabajo Dante Sica analizó la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil y sostuvo que el enfrentamiento entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva permanece principalmente circunscripto a la relación política entre ambos mandatarios, sin trasladarse por el momento al intercambio comercial ni a las decisiones de inversión.

En una entrevista con Nuria Am, en Radio Del Plata AM 1030, Sica relativizó el impacto económico que podría provocar la crisis bilateral y consideró que las diferencias personales entre los presidentes no son suficientes para alterar una relación comercial construida durante décadas.

“Está muy encapsulado en la relación presidencial, cosa que no es nada extraño cuando uno mira lo que han sido las relaciones de los presidentes en los últimos 30 años”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada diplomática. Brasil decidió que su embajador en Buenos Aires no regresara al país y redujo el vínculo bilateral al nivel de encargados de negocios después de los reiterados cruces entre los mandatarios.

Dante Sica descartó un impacto comercial por la pelea entre Milei y Lula

Para el exfuncionario, una cosa es la confrontación política entre los gobiernos y otra, muy diferente, el funcionamiento de los negocios entre las dos principales economías del Mercosur.

“Desde el punto de vista comercial… no veo afectación: nadie va a dejar de exportar o comerciar porque haya un conflicto entre los presidentes”, afirmó Sica durante la entrevista en Radio Del Plata.

El economista destacó además que, pese al deterioro de las relaciones diplomáticas, los problemas vinculados al intercambio fronterizo se redujeron y las operaciones comerciales continúan desarrollándose.

“A pesar de que parece que estamos en un conflicto presidencial o donde se retiran los embajadores, hoy no hay casi reclamos de temas en frontera porque Argentina ha liberalizado y ha mejorado todo lo que es la administración de comercio”, explicó.

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La crisis entre Buenos Aires y Brasilia escaló durante los últimos días después de nuevas declaraciones de Milei contra Lula. El Gobierno brasileño sostuvo que la reducción de la representación diplomática continuará mientras persistan lo que considera agresiones contra su presidente y las instituciones de ese país.

“Nadie va a dejar de invertir porque Milei le dice ladrón a Lula”

Sica fue todavía más contundente al analizar si el enfrentamiento político podría modificar las decisiones de empresas que evalúan desembolsos en alguno de los dos países.

“Nadie que esté pensando en inversión en Brasil o en Argentina va a dejar de invertir porque Milei le dice ladrón a Lula y Lula le dice fascista a Milei”, sostuvo.

Para respaldar su lectura, mencionó un hecho concreto de la relación bilateral que, según consideró, demuestra que la cooperación entre ambos Estados continúa pese al conflicto político.

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“A pesar de que Brasil avisó que el embajador no volvía a la Argentina, Argentina autorizó el ingreso de tropas para un entrenamiento conjunto… Si hubiese habido un conflicto que escala, eso no hubiese sucedido”, planteó.

De esta manera, Sica diferenció la disputa discursiva y diplomática de los vínculos económicos e institucionales que continúan funcionando entre Argentina y Brasil.

Dante Sica analizó la transformación de la industria argentina

Durante la entrevista en Radio Del Plata, el exministro también se refirió al escenario que atraviesa la industria nacional frente al cambio de condiciones económicas y la mayor competencia.

“La industria está expuesta, como muchos sectores de la actividad económica, a un proceso de transformación en el marco de un cambio de régimen económico donde cambia la estructura de precios relativos”, explicó.

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Según Sica, este nuevo escenario presentará dificultades especialmente para aquellos sectores que durante años desarrollaron sus actividades dentro de una economía con mayores niveles de protección.

“Va a haber fuertes desafíos, en especial para aquella industria que durante años estuvo de alguna manera no expuesta a competencia porque era una economía cerrada y trabada”, sostuvo.

El economista consideró que el proceso puede derivar en una reconfiguración del entramado empresarial, con compañías que deberán modificar sus estrategias y actividades para adaptarse a las nuevas condiciones.

“En ese proceso de transición… vamos a ver consolidación de empresas, vamos a ver cambios de rubros donde hoy la competitividad del sector no viene determinada por cómo zafás de las distorsiones macro, sino básicamente de la competitividad de tu sector”, afirmó.

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“Decir la industria es muy global, es como decir la Argentina”

Sica también advirtió contra las generalizaciones al momento de analizar la evolución de la actividad industrial, ya que existen realidades diferentes de acuerdo con cada sector y cada compañía.

“Decir la industria es muy global, es como decir la Argentina: hay varias argentinas… Hoy el dato relevante es la unidad de negocios”, manifestó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el impacto de la transformación económica no será idéntico para todas las empresas y que el análisis deberá centrarse en la competitividad particular de cada actividad.

El mensaje de Dante Sica a los empresarios argentinos

Finalmente, el exministro destacó la capacidad de adaptación que históricamente mostró el empresariado nacional frente a las sucesivas crisis y modificaciones de las condiciones económicas.

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“El empresario argentino es un empresario resiliente… están acostumbrados a lidiar con cambios en las reglas de juego; lo que necesitan es que esos cambios de reglas sean más permanentes en el tiempo”, concluyó Sica.

Así, el economista planteó dos escenarios diferentes: mientras considera que la pelea entre Milei y Lula no debería comprometer el comercio ni las inversiones entre Argentina y Brasil, advirtió que puertas adentro las empresas afrontan un período de transformación que pondrá a prueba su capacidad para competir bajo nuevas condiciones.