Milei, Santilli y Pettovello: el nuevo tope del bono ANSES de agosto para jubilados

El Gobierno nacional confirmó que el bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES llegará en agosto de 2026 con un tope máximo de $70.000, pero con un límite de ingresos más estricto que excluye a los haberes más altos del sistema. La medida fue anunciada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Junto con el refuerzo, se confirmó también el aumento mensual por movilidad del 1,89%, en línea con la inflación registrada dos meses atrás. Con ese ajuste, la jubilación mínima básica quedó fijada en $419.775,93.

¿Cuáles son las modificaciones en el bono de la ANSES durante agosto?

La clave del nuevo esquema pasa por la segmentación del bono según el nivel de ingresos de cada beneficiario. Ya no todos los jubilados cobran lo mismo: el monto varía según en qué franja de haberes se ubique cada persona.

Así queda repartido el beneficio:

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Titulares del haber mínimo : cobran el bono completo de $70.000 .

: cobran el bono completo de . Ingresos intermedios : quienes perciban entre $419.775,93 y $489.775,93 reciben un monto proporcional, que baja a medida que sube el haber base.

: quienes perciban entre $419.775,93 y $489.775,93 reciben un monto proporcional, que baja a medida que sube el haber base. Haberes superiores: los jubilados que superen los $489.775,93 quedan directamente excluidos del bono.

Montos confirmados: ¿cuánto se cobra en agosto según cada prestación?

Con la movilidad ya aplicada y el bono sumado, así quedan los montos finales que ANSES depositará en agosto:

Jubilación mínima : $419.775,93 de base, $489.775,93 con el bono completo.

: $419.775,93 de base, $489.775,93 con el bono completo. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $335.820,74 de base, $405.820,74 con el refuerzo.

(Pensión Universal para el Adulto Mayor): $335.820,74 de base, $405.820,74 con el refuerzo. PNC (Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez): $293.843,15 de base, $363.843,15 con el bono.

(Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez): $293.843,15 de base, $363.843,15 con el bono. Pensión para Madres de 7 Hijos: $419.775,93 de base, $489.775,93 con el extra.

¿Cómo operan las actualizaciones mensuales de la ANSES?

El esquema de ajuste está regido por el Decreto 274/2024, que establece que todos los haberes previsionales, las asignaciones familiares y las prestaciones sociales de ANSES se recalculan cada mes en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

Bajo esa misma fórmula, el aumento del 1,89% no quedó limitado a las jubilaciones: también impactó en el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las asignaciones del sistema SUAF, que actualizaron sus montos en la misma proporción.

De esta manera, el Gobierno consolida un esquema que combina movilidad automática con un bono extraordinario cada vez más acotado a los ingresos más bajos del sistema previsional.