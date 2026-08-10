Guerra por los números del consumo: el empresario Ricardo Diab desafió a Galperín: “¿Cuál es su interés?”

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, salió al cruce de Marcos Galperín luego de los cuestionamientos del empresario sobre los datos de ventas minoristas y defendió la metodología utilizada por la entidad para medir la realidad del comercio en todo el país.

En una entrevista conNuria Am, en Radio Del Plata AM 1030, Diab reconoció el éxito empresarial de Galperín, pero cuestionó que se comparen las cifras del comercio electrónico con las estadísticas elaboradas por CAME sobre los comercios físicos.

“Sí, eso no lo puedo negar, que es exitoso. Lo que no puedo entender cuál es la preocupación del señor Galperín para plantear este tema, que no tiene nada que ver. Son dos universos que no son comparables”, sostuvo.

El dirigente empresario explicó que CAME obtiene información sobre la facturación real de comercios de diferentes dimensiones y lugares del país, desde pequeños negocios hasta establecimientos ubicados en distintas provincias.

“Nosotros representamos y absorbemos la información de la facturación real desde el quiosquero, el ferretero de una provincia, una localidad del interior que, de repente, no tiene nada que ver con su venta online a otro tipo de comercio. Por lo cual, cuestionar esa situación me parece insólito”, afirmó.

Ricardo Diab marcó diferencias entre las ventas online y el comercio físico

Diab aclaró que desde CAME no desconocen el crecimiento del comercio electrónico. Por el contrario, aseguró que están de acuerdo con su expansión, aunque remarcó que ese avance no alcanza para compensar la caída que registran los establecimientos físicos.

“Nosotros entendemos que… y estamos de acuerdo con el crecimiento sostenido de la venta online. Lo que pasa es que en el final del rubro no termina a compensar lo que cae en los comercios físicos. Y le volvemos a decir, nosotros relevamos en comercios físicos, esa es nuestra idiosincrasia, y también en los comercios físicos relevamos cuál es su porción de venta online”, explicó.

Incluso abrió la puerta a incorporar información proveniente de Mercado Libre para ampliar las estadísticas: “Nos encantaría que el señor Galperín nos mande información de su crecimiento y lo anexamos con todo gusto a nuestra información. Pero es muy difícil tener información genuina sobre el nivel de venta online”.

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En ese sentido, insistió en que los universos analizados son diferentes y manifestó su sorpresa por los cuestionamientos recibidos: “Pero no son universos comparables, por eso que un señor tan exitoso e inteligente plantee de esta manera nos llama la atención”.

“Si el consumo fuera 38% contra el 3,8 negativo nuestro, no habría cierres de empresas”

Durante la entrevista, Diab fue consultado sobre la posibilidad de que Mercado Libre mida comercios que funcionan exclusivamente de manera digital y que, por lo tanto, quedan afuera del relevamiento tradicional de CAME.

La respuesta apuntó directamente a la situación económica de las empresas y comercios: “Si el consumo sería 38% contra el 3,8 negativo nuestro, no habría por qué haber cierres de empresas, despidos, bajas de recaudación, no coincidiría una cosa con otra”.

Además, defendió la trayectoria de la entidad y aseguró que los cuestionamientos suelen aparecer cuando los indicadores arrojan resultados negativos.

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“Desconozco, no quiero meterme en temas ni suspicacias, por eso me sorprende que un señor exitoso y con la capacidad que tiene, trate de decir o minimizar lo que nosotros venimos haciendo hace 16, 17 años, pautado, visto, relevado, analizado. Cuando sale bien nadie nos dice nada, y cuando sale mal, están mal hechos los datos”, cuestionó.

La defensa de CAME: “No lo vemos en una planilla”

Diab también explicó cómo se construyen los indicadores de la entidad y destacó el contacto directo que mantienen con comerciantes de todo el territorio nacional.

“Nosotros esto no lo vemos en una planilla. Nosotros tenemos un comité, un consejo directivo nacional que nos reunimos todos los meses (…) Los relevadores nuestros, que están en cada institución, en cada provincia, hablan directamente con los comerciantes y saben sobre la facturación”, señaló.

Y agregó: “Esa es nuestra metodología de hace muchísimos años, con errores y con aciertos, pero tenemos profesionales muy avezados. Y si alguien me dice que es tan absolutamente negativo que las ventas crecieron 38%, bueno, la verdad que es muy difícil poder comparar esa realidad de punta a punta del país como nosotros la generamos. Y, digamos, no nos concentramos nosotros en Capital Federal, es el país entero”.

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El titular de CAME explicó que justamente por tratarse de una medición nacional pueden existir diferencias entre lo que sucede en determinadas ciudades, provincias o regiones y el resultado general.

La pregunta de Diab sobre Galperín: “¿Cuál es el interés?”

En uno de los momentos más fuertes de la entrevista, le preguntaron si consideraba que la respuesta de Galperín podía haber sido acordada con algún sector.

Diab evitó realizar una acusación directa, pero dejó planteado un interrogante: “No quisiera entrar en ese debate porque soy muy débil para eso, pero me extraña, me genera suspicacia. ¿Cuál es el interés del señor Galperín en preocuparse por un tema que ni siquiera ataque lo bueno que hacen ellos?”.

Además, se mostró dispuesto a trabajar con datos provenientes de las plataformas digitales: “Qué mejor para nosotros que la cosa funcione bien. Si funciona bien, estamos bien todos, ¿cuál es el problema? Ahora, nos cuesta horrores a nosotros, fuera de nuestra base de situación, conseguir datos de venta electrónica. Una venta electrónica se puede hacer en un departamento, en un galpón, no lo vemos, no sabemos”.

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Y volvió a abrir la posibilidad de incorporar esas cifras: “Nosotros necesitamos datos. Si nos dan datos fidedignos, que nuestro profesional dice que está bueno, nosotros los reflejamos. No hay animosidad de parte nuestra”.

Qué dijo sobre el respaldo de Javier Milei a Galperín

La entrevista también abordó la reacción de Javier Milei, quien había compartido las declaraciones de Galperín en sus redes sociales acompañadas por la expresión “Master Class”.

Diab evitó confrontar directamente con el Presidente, aunque marcó las diferencias entre el universo empresarial representado por Galperín y las pequeñas y medianas empresas nucleadas en CAME.

“Considero que él lo verá de esa manera. Tiene una forma muy particular de referirse y creo que, a lo mejor, el nivel de empresario que tiene Galperín excede la capacidad que tenemos nosotros, que representamos pequeños, medianos y luchadores diarios por la vida y por la economía”, expresó.

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Consultado sobre si el Gobierno desestima la situación de las pymes, respondió: “No sé, creo que están conscientes, porque la realidad se refleja también en la misma recaudación, en el cierre de empresas. Bueno, hay un reacomodamiento en la Argentina, tal vez seamos parte nosotros de ese reacomodamiento, seguramente”.

Ricardo Diab habló del conflicto entre Argentina y Brasil

Sobre el final, el dirigente fue consultado en su condición de cónsul honorario de Brasil y por su experiencia en el intercambio productivo y comercial entre ambos países.

Ante la escalada de tensión diplomática, Diab consideró que las diferencias políticas no deberían trasladarse al vínculo económico bilateral.

“No, no creo porque, digamos, yo que vengo del sector empresarial y estuve desde antes del Tratado de Asunción generando acciones con Brasil, esto fue con mucho esfuerzo también del sector empresarial y esto creo que no va a llegar mucho más de donde escaló”, afirmó.

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Y concluyó: “En las relaciones comerciales por ahora no creo que haya en absoluto ninguna actividad como la cuestión administrativa que nosotros seguimos realizando sin ningún tipo de dificultad”.