Nueva Línea F de subte: las 12 estaciones, el recorrido de Barracas a Palermo y cuándo comienza la obra

La Línea F del subte de Buenos Aires comienza a tomar forma después de más de dos décadas desde la aprobación de la ley que autorizó su construcción. El Gobierno porteño avanzó con el proceso de licitación y la evaluación ambiental de una obra que promete modificar la conectividad del transporte público de la Ciudad.

El proyecto contempla una traza base de 9,8 kilómetros entre Barracas y Palermo, con 12 estaciones, talleres y cocheras. Además, existe la posibilidad de extender el recorrido otros 1,1 kilómetros hasta la calle California, por lo que el corredor completo podría alcanzar los 10,9 kilómetros.

Una de las características centrales será su capacidad de integración: la nueva línea permitirá combinar con las seis líneas de subte actualmente en funcionamiento, además de generar conexiones con los ferrocarriles Roca y San Martín.

Cuáles serán las 12 estaciones de la Línea F

El recorrido comenzará en Brandsen, en Barracas, donde también está prevista la construcción de cocheras con capacidad para 16 formaciones y las instalaciones destinadas al mantenimiento.

Recomendado para ti Fin de semana largo extra: aprovechá el feriado sorpresa del 29 de junio en estas 3 termas cerca de CABA

Desde allí, la traza avanzará por Hornos hasta Constitución y posteriormente continuará por Juan de Garay, Entre Ríos y Callao, para dirigirse finalmente hacia Palermo.

Cuáles serán las 12 estaciones de la Línea F

El recorrido comenzará en Brandsen, en Barracas, donde también está prevista la construcción de cocheras con capacidad para 16 formaciones y las instalaciones destinadas al mantenimiento.

Desde allí, la traza avanzará por Hornos hasta Constitución y posteriormente continuará por Juan de Garay, Entre Ríos y Callao, para dirigirse finalmente hacia Palermo.

Las 12 estaciones previstas para la Línea F son:

Brandsen Constitución Cochabamba Chile Congreso Corrientes Santa Fe/Pizzurno Recoleta Hospital Rivadavia/Pueyrredón Parque Las Heras Plaza Italia Palermo

Según el proyecto técnico, la distancia promedio entre las estaciones será de aproximadamente 800 metros, aunque podrá variar de acuerdo con las características urbanísticas de cada sector atravesado por la traza.

De concretarse la prolongación contemplada dentro del proyecto, la Línea F podría extenderse en el futuro otros 1,1 kilómetros hacia la calle California, en Barracas.

Línea F: con qué líneas de subte y trenes se podrá combinar

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la cantidad de combinaciones que ofrecerá. El objetivo es generar un corredor transversal que permita realizar viajes sin necesidad de pasar necesariamente por los sectores más congestionados del centro porteño.

En Constitución, la Línea F tendrá conexión con la Línea C y con el ferrocarril Roca, convirtiendo a ese punto en uno de los principales centros de combinación de la nueva traza.

Recomendado para ti Alerta UBA: Médicos advierten por el peligro de las apuestas online en adolescentes antes del Mundial

En Cochabamba podrá combinarse con la Línea E, mientras que en Congreso tendrá enlace con la Línea A. Al llegar a Corrientes permitirá el trasbordo hacia la Línea B.

En el sector de Santa Fe y Callao se proyecta una combinación con la Línea D, mientras que la conexión con la Línea H estará ubicada en la zona de Pueyrredón y Las Heras.

Más adelante, la nueva línea volverá a encontrarse con la Línea D en Plaza Italia y finalizará en Palermo, donde los pasajeros podrán combinar además con el ferrocarril San Martín.

De esta manera, la Línea F funcionará como un corredor que atravesará buena parte de la Ciudad de sur a norte y permitirá conectarse con las seis líneas que integran actualmente la red porteña.

Recomendado para ti Cierre histórico de Serra Soldadura tras más de 90 años y dejó a 180 personas sin trabajo

Por dónde pasará la nueva Línea F

La traza atravesará cinco comunas de la Ciudad de Buenos Aires y conectará zonas con una enorme circulación diaria de pasajeros.

Desde Barracas avanzará hacia Constitución, continuará por el corredor de Juan de Garay, Entre Ríos y Callao, atravesará sectores de Recoleta y seguirá hacia Parque Las Heras y Plaza Italia hasta llegar a Palermo.

El proyecto busca especialmente mejorar los desplazamientos transversales dentro de la Ciudad, teniendo en cuenta que buena parte de la actual red de subterráneos está estructurada en función de los viajes hacia y desde el área central.

La futura terminal de Palermo tendrá además un papel estratégico debido a su conexión con el ferrocarril San Martín y con la Línea D, uno de los corredores con mayor demanda de pasajeros.

Recomendado para ti Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero que iba a combatir un incendio forestal y murieron sus siete ocupantes

Cuánto costará construir la Línea F

La obra forma parte de una licitación pública nacional e internacional que contempla la contratación de la ingeniería, construcción y equipamiento integral de la nueva línea.

El presupuesto oficial fue fijado en 1.350 millones de dólares, con un anticipo financiero previsto del 20%.

La licitación incluye no solamente los túneles y las estaciones, sino también la infraestructura necesaria para el funcionamiento del servicio, como cocheras, talleres y equipamiento ferroviario.

En Brandsen está prevista una de las instalaciones fundamentales del proyecto: allí se ubicarán las cocheras con capacidad para 16 formaciones, además de los espacios destinados a tareas de mantenimiento.

Recomendado para ti Trabajadores de Dr. Ahorro convocaron a una movilización por salarios adeudados y temor al cierre definitivo

Cuándo comienza la construcción de la Línea F

Por el momento, no existe una fecha definitiva para el comienzo de las obras.

La apertura de ofertas de la licitación estaba prevista inicialmente para el 22 de abril, pero el procedimiento atravesó dos postergaciones. Finalmente, quedó establecida para el 10 de septiembre de 2026 a las 13, según la Resolución 210/2026.

Una vez recibidas las propuestas deberá comenzar el proceso de análisis y adjudicación. Recién después de completar esas etapas administrativas podrán conocerse mayores precisiones acerca del cronograma de construcción.

Antes habrá otra instancia importante. Para el 18 de agosto de 2026 a las 12.30 fue convocada la audiencia pública ambiental, que se realizará de manera virtual.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de agosto, mientras que aquellas personas que no dispongan de herramientas digitales tendrán disponible una terminal en la sede de la Comuna 1.

Durante esa instancia se analizará el impacto ambiental del proyecto y se recibirán las exposiciones de quienes participen del procedimiento.

Por ese motivo, aunque el proyecto dio pasos concretos y la licitación se encuentra en marcha, todavía no puede establecerse cuándo comenzarán efectivamente las obras ni cuándo estará operativa la Línea F.