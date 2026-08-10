“Fuerza Leo, Rosario te ama”: el conmovedor gesto para Messi durante el último adiós a su papá Jorge

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. El futbolista regresó a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para participar de la despedida junto a sus familiares y seres queridos.

La ceremonia se realizó en el cementerio El Prado, en un marco de absoluta intimidad y bajo un importante operativo de seguridad. Allí también estuvieron Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

Mientras la familia buscaba atravesar el último adiós lejos de la exposición pública, afuera ocurrió algo que volvió todavía más emotiva la jornada: cientos de rosarinos decidieron acercarse para acompañar a Messi en silencio y hacerle sentir su cariño.

“Fuerza Leo”: el emocionante acompañamiento de Rosario a Messi

Flores, cartas y mensajes comenzaron a aparecer en las inmediaciones del cementerio. “Fuerza, Leo”, “Fuerza familia Messi” y “Te acompañamos en este momento” fueron algunas de las frases que dejaron los vecinos.

No hubo necesidad de ingresar a la ceremonia ni de romper la intimidad solicitada por la familia. El gesto consistió simplemente en estar cerca y acompañar a uno de los rosarinos más reconocidos en el mundo durante una situación profundamente personal.

Sin embargo, una imagen terminó convirtiéndose en símbolo de la despedida.

A través de las redes sociales comenzó a circular un video registrado desde un dron en el que podía observarse una pantalla con los colores de la bandera argentina y un mensaje dirigido directamente al capitán de la Selección: “Fuerza Leo. Rosario te ama”.

La frase rápidamente comenzó a compartirse y resumió el sentimiento que se vivió durante las horas posteriores a la muerte de Jorge Messi.

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Lionel Messi despidió a su padre rodeado por su familia

Messi había llegado a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para reunirse con el resto de la familia.

La despedida de Jorge Messi permaneció reservada para familiares y allegados. La decisión fue mantener la ceremonia dentro de la mayor privacidad posible mientras en los alrededores se multiplicaban las muestras de afecto.

El fallecimiento del padre del futbolista provocó una enorme repercusión en el mundo del deporte. Clubes, dirigentes, futbolistas e instituciones expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a Lionel y a toda la familia Messi.

Durante el fin de semana también se realizaron minutos de silencio y distintos homenajes en estadios del fútbol argentino.

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Jorge Messi, el hombre que acompañó a Lionel desde el comienzo

Jorge Messi tuvo un papel determinante en la historia personal y profesional de su hijo. Lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol rosarino y fue una figura central cuando Lionel dejó la Argentina siendo apenas un adolescente para comenzar su camino en Barcelona.

Con el paso de los años se convirtió además en su representante y participó de algunas de las decisiones más importantes de una carrera que llevó al rosarino hasta la cima del fútbol mundial.

Por eso, su muerte provocó una fuerte conmoción que trascendió el ámbito familiar y deportivo.

En medio de ese dolor, Rosario eligió acompañar a su hijo más famoso de una manera sencilla pero contundente. Flores, cartas, aplausos y una frase que quedó como símbolo de una jornada profundamente emotiva: “Fuerza Leo. Rosario te ama”.