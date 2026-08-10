Medicamentos gratis en Buenos Aires: los 4 requisitos para acceder y quiénes pueden pedirlos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reforzó la entrega gratuita de medicamentos a través del Plan de Medicamentos Bonaerenses, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a tratamientos para aquellas personas que no cuentan con cobertura de salud.

Según informó el Ministerio de Salud bonaerense, se fortaleció la distribución de medicamentos en los municipios y la logística de abastecimiento de los centros de salud, además de incrementarse la inversión destinada al programa.

Actualmente, el plan contempla 133 medicamentos que pueden recibirse de manera gratuita, siempre que formen parte del vademécum correspondiente y que el paciente cumpla con los requisitos establecidos.

Medicamentos gratis en Buenos Aires: cuáles son los requisitos

Uno de los principales puntos que deben tener en cuenta quienes quieran acceder al programa es que está dirigido a residentes de la provincia de Buenos Aires que no poseen obra social ni cobertura de medicina prepaga.

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Para iniciar el trámite, los interesados deben acercarse a una sede del Programa de Acceso a Medicamentos Crónicos de Alto Precio (Pamcap).

Allí deberán presentar:

DNI original y fotocopia , para acreditar identidad y domicilio.

, para acreditar identidad y domicilio. Certificación negativa de ANSES , que permita comprobar que la persona no posee obra social.

, que permita comprobar que la persona no posee obra social. Receta médica emitida en el Recetario Único, con firma y sello del profesional.

emitida en el Recetario Único, con firma y sello del profesional. Estudios o análisis médicos que acrediten el tratamiento y la necesidad de los medicamentos solicitados.

Una vez presentada la documentación, se evaluará la solicitud para determinar el acceso a la medicación correspondiente.

Cuáles son los medicamentos que se entregan gratis

El Plan de Medicamentos Bonaerenses cuenta con 133 medicamentos disponibles para su entrega gratuita.

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Para recibirlos, los fármacos requeridos deben encontrarse incluidos dentro del vademécum oficial del programa.

En aquellos casos en los que una persona necesite un medicamento que no se encuentre contemplado en ese listado, deberá gestionar su solicitud ante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, dependiente del área de Salud de la Nación.

Además, el programa provincial alcanza a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) pertenecientes a Incluir Salud.

Por qué la Provincia reforzó la entrega de medicamentos

La decisión de fortalecer el programa bonaerense se produce en un escenario marcado por la reducción del alcance del Programa Nacional Remediar, creado en 2002 para garantizar medicamentos esenciales principalmente a personas sin obra social o prepaga.

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Desde el Gobierno bonaerense señalaron que, frente a ese escenario, se decidió incrementar la inversión provincial y reforzar el abastecimiento de los centros de salud.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había advertido sobre la importancia de garantizar la entrega de medicamentos en los centros de atención primaria para evitar una mayor presión sobre los hospitales.

“Los medicamentos se entregan en centros de salud, no en hospitales, para evitar que todo vaya a las guardias. Si sacás eso, millones de personas van a ir a las guardias por cuestiones básicas y el sistema va a colapsar”, sostuvo el funcionario.

De esta manera, quienes residan en territorio bonaerense, no tengan obra social ni prepaga y necesiten alguno de los medicamentos contemplados por el programa podrán iniciar el trámite presentando la documentación requerida.