Anuncio
Martes 11 de agosto |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ BUENOS AIRES: 6°C · Sensación 4°C · Mayormente despejado · Viento 5 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ CABA: 9°C · Sensación 6°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 71% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ LA PAMPA: 6°C · Sensación 1°C · Parcialmente nublado · Viento 17 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ CHACO: 12°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 57% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ CóRDOBA: 6°C · Sensación 3°C · Parcialmente nublado · Viento 2 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTA FE: 9°C · Sensación 6°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 74% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ ENTRE RíOS: 8°C · Sensación 5°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 72% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ MENDOZA: 3°C · Sensación -1°C · Parcialmente nublado · Viento 6 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ SAN JUAN: 7°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 49% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ SAN LUIS: 5°C · Sensación 1°C · Mayormente despejado · Viento 9 km/h · Hum. 61% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ LA RIOJA: 10°C · Sensación 7°C · Parcialmente nublado · Viento 2 km/h · Hum. 40% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ CATAMARCA: 11°C · Sensación 5°C · Parcialmente nublado · Viento 25 km/h · Hum. 45% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ TUCUMáN: 9°C · Sensación 7°C · Parcialmente nublado · Viento 5 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 11°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 60% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ SALTA: 7°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ JUJUY: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 1 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ CORRIENTES: 13°C · Sensación 10°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 65% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ MISIONES: 13°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 17 km/h · Hum. 58% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ FORMOSA: 13°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 61% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ NEUQUéN: 5°C · Sensación -1°C · Cubierto · Viento 24 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ RíO NEGRO: 2°C · Sensación -1°C · Cubierto · Viento 1 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ CHUBUT: -1°C · Sensación -4°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 84% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.469,00 · Venta $1.520,00 ☁ SANTA CRUZ: 2°C · Sensación -3°C · Mayormente despejado · Viento 19 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.502,00 · Venta $1.535,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 4°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 91%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Sociedad | agosto 10, 2026

Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cuándo termina la ola polar y qué pasará con el clima esta semana

El SMN mantiene una alerta amarilla por las bajas temperaturas en el AMBA. Tras un domingo con una sensación térmica de…
María Elías
Por María Elías

Editora Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

El frío volvió a golpear con fuerza a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de varios días atravesados por lluvias, tormentas, viento y humedad, el ingreso de aire frío provocó un marcado descenso de las temperaturas y activó una alerta amarilla por frío extremo.

Durante la mañana del domingo, la sensación térmica descendió hasta los 3,4°C y el panorama para el comienzo de la nueva semana anticipa que habrá que seguir saliendo muy abrigados: se esperan madrugadas heladas, tardes frescas y temperaturas máximas que apenas superarán los 10 grados.

Anuncio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este nivel de temperaturas puede generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente entre los grupos de mayor riesgo.

Alerta amarilla por frío extremo: a quiénes afecta más

La alerta amarilla significa que las temperaturas pueden resultar peligrosas principalmente para niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Por este motivo, durante las horas más frías se recomienda evitar exposiciones prolongadas al aire libre, utilizar varias capas de ropa y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

El impacto del frío puede sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Además, algunos sectores del conurbano bonaerense podrían registrar temperaturas inferiores a las previstas para la Ciudad.

Anuncio

Clima en Buenos Aires: cuánto frío hará el lunes

El comienzo de la semana estará marcado por temperaturas muy bajas. Para este lunes 10 de agosto, se espera en la Ciudad de Buenos Aires una mínima cercana a los 4°C y una máxima de apenas 12°C.

En diferentes localidades del Gran Buenos Aires, especialmente durante la madrugada, los registros podrían ubicarse incluso por debajo de esos valores.

El martes continuará el ambiente frío y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre 6°C de mínima y 12°C de máxima, por lo que todavía no se sentirá una recuperación significativa.

¿Cuándo termina el frío extremo en Buenos Aires?

El período más intenso de frío se concentrará entre el domingo y el lunes, aunque eso no significa que inmediatamente regresarán las temperaturas más agradables.

Anuncio

El alivio será gradual durante el resto de la semana, con una lenta recuperación de las mínimas y máximas. Por el momento, no se prevé un cambio brusco que permita despedirse definitivamente de los abrigos.

El miércoles la mínima podría alcanzar los 8°C, mientras que la máxima se mantendría alrededor de los 12°C.

De esta manera, aunque las temperaturas más extremas comenzarían a quedar atrás, el ambiente frío continuará durante buena parte de la semana.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Además del frío, habrá que seguir con atención la evolución de las condiciones meteorológicas durante el miércoles.

Anuncio

El pronóstico contempla la posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde o la noche, acompañadas por un incremento de la nubosidad.

Para jueves y viernes, en tanto, se espera un cielo mayormente nublado y temperaturas algo más moderadas, aunque todavía sin condiciones verdaderamente templadas.

Qué recomienda el SMN ante temperaturas extremas

Frente al frío intenso, es importante evitar exposiciones prolongadas a las bajas temperaturas y, al salir, utilizar varias capas de ropa, además de proteger especialmente cabeza, cuello, nariz, boca y orejas.

También se recomienda mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y con una ventilación adecuada. No deben utilizarse hornallas, braseros u otros sistemas no preparados para calefaccionar una vivienda, debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Anuncio

Ante síntomas vinculados con una exposición prolongada al frío o dificultades respiratorias, se aconseja realizar una consulta médica y evitar la automedicación.

El Especial de Marcelo Neira
AL AIRE AHORA

El Especial de Marcelo Neira