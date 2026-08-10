El frío volvió a golpear con fuerza a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de varios días atravesados por lluvias, tormentas, viento y humedad, el ingreso de aire frío provocó un marcado descenso de las temperaturas y activó una alerta amarilla por frío extremo.

Durante la mañana del domingo, la sensación térmica descendió hasta los 3,4°C y el panorama para el comienzo de la nueva semana anticipa que habrá que seguir saliendo muy abrigados: se esperan madrugadas heladas, tardes frescas y temperaturas máximas que apenas superarán los 10 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este nivel de temperaturas puede generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente entre los grupos de mayor riesgo.

Alerta amarilla por frío extremo: a quiénes afecta más

La alerta amarilla significa que las temperaturas pueden resultar peligrosas principalmente para niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

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Por este motivo, durante las horas más frías se recomienda evitar exposiciones prolongadas al aire libre, utilizar varias capas de ropa y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

El impacto del frío puede sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Además, algunos sectores del conurbano bonaerense podrían registrar temperaturas inferiores a las previstas para la Ciudad.

Clima en Buenos Aires: cuánto frío hará el lunes

El comienzo de la semana estará marcado por temperaturas muy bajas. Para este lunes 10 de agosto, se espera en la Ciudad de Buenos Aires una mínima cercana a los 4°C y una máxima de apenas 12°C.

En diferentes localidades del Gran Buenos Aires, especialmente durante la madrugada, los registros podrían ubicarse incluso por debajo de esos valores.

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El martes continuará el ambiente frío y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre 6°C de mínima y 12°C de máxima, por lo que todavía no se sentirá una recuperación significativa.

¿Cuándo termina el frío extremo en Buenos Aires?

El período más intenso de frío se concentrará entre el domingo y el lunes, aunque eso no significa que inmediatamente regresarán las temperaturas más agradables.

El alivio será gradual durante el resto de la semana, con una lenta recuperación de las mínimas y máximas. Por el momento, no se prevé un cambio brusco que permita despedirse definitivamente de los abrigos.

El miércoles la mínima podría alcanzar los 8°C, mientras que la máxima se mantendría alrededor de los 12°C.

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De esta manera, aunque las temperaturas más extremas comenzarían a quedar atrás, el ambiente frío continuará durante buena parte de la semana.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Además del frío, habrá que seguir con atención la evolución de las condiciones meteorológicas durante el miércoles.

El pronóstico contempla la posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde o la noche, acompañadas por un incremento de la nubosidad.

Para jueves y viernes, en tanto, se espera un cielo mayormente nublado y temperaturas algo más moderadas, aunque todavía sin condiciones verdaderamente templadas.

Qué recomienda el SMN ante temperaturas extremas

Frente al frío intenso, es importante evitar exposiciones prolongadas a las bajas temperaturas y, al salir, utilizar varias capas de ropa, además de proteger especialmente cabeza, cuello, nariz, boca y orejas.

También se recomienda mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y con una ventilación adecuada. No deben utilizarse hornallas, braseros u otros sistemas no preparados para calefaccionar una vivienda, debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Ante síntomas vinculados con una exposición prolongada al frío o dificultades respiratorias, se aconseja realizar una consulta médica y evitar la automedicación.