La suerte volvió a sonreír con fuerza en el norte argentino, transformando por completo la realidad económica de un vecino catamarqueño que se alzó con un impresionante premio acumulado de 150 millones de pesos en la Quiniela. El afortunado apostador se convirtió en el único ganador del primer premio de la Poceada de la Lotería Santiagueña, desatando la ilusión y el asombro entre los habituales jugadores de la región.

Quiniela

De acuerdo con el extracto oficial del sorteo realizado el pasado 26 de junio, la jugada ganadora quedó plasmada con el número 26717, un ticket adquirido íntegramente en territorio catamarqueño. La noticia rápidamente corrió de boca en boca, renovando las esperanzas de miles de apostadores que sueñan con dar el golpe de gracia a sus finanzas gracias al azar.

La paradoja del número 17 y los detalles del pozo millonario

El número 17 ganador de 150 millones

Más allá de la alegría por la millonaria cifra, el dato color de la jornada estuvo protagonizado por la propia combinación numérica. El número 17, que coronó la jugada ganadora, representa tradicionalmente “la desgracia” dentro del imaginario popular de la quiniela. Sin embargo, en esta oportunidad demostró que la superstición queda de lado cuando la fortuna decide cambiar de bando, transformando un símbolo de mala suerte en sinónimo de prosperidad absoluta.

Si bien el pozo anunciado asciende a los $150 millones, el flamante millonario no percibirá la totalidad de esa suma en su bolsillo. Tras aplicarse las retenciones e impuestos previstos por la legislación vigente, el monto neto estimado rondará los $120 millones, sujeto a la liquidación final que realice la entidad organizadora y a si el apostador compró el billete entero o una fracción. Por su parte, la agencia de lotería que comercializó el ticket ganador también se vio beneficiada, percibiendo una comisión cercana al 1% del premio mayor (unos $1,5 millones si se trató de una jugada completa).

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Una racha histórica en la Quiniela Catamarqueña

Apostó al número de la “desgracia” en la quiniela

Este suceso marca un hito poco frecuente en la región: se trata de la segunda vez en menos de un mes que el premio mayor de este tradicional sorteo recae en la provincia de Catamarca. El antecedente más cercano se había registrado el pasado 29 de mayo, cuando otro apostador local también se adueñó de “la grande”.

Como es habitual en estos casos resguardados por la privacidad, la identidad del nuevo millonario se mantuvo bajo estricto anonimato. Lo cierto es que, entre cábalas, estadísticas y jugadas al límite, la quiniela volvió a demostrar por qué sigue siendo el refugio favorito de quienes buscan dar un giro drástico a su destino con una sola ficha.