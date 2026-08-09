La Joaqui se quebró al hablar de Luck Ra y reveló la inesperada ayuda que recibió de Pampita tras la separación: “Me aferré a eso”

La Joaqui atraviesa un momento de profunda sensibilidad luego de su reciente separación de Luck Ra. La cantante habló públicamente sobre cómo intenta transitar la ruptura y, al borde del llanto, reveló que encontró una inesperada ayuda en Pampita, cuyos videos comenzó a mirar durante los días posteriores al final de la relación.

La confesión se produjo durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, Pampita reflexionó sobre la posibilidad de volver a enamorarse después de una separación y sus palabras movilizaron especialmente a la artista.

“Hoy amás a esta persona, pero es porque tu corazón tiene una capacidad de amar”, comenzó diciendo Pampita. Y continuó con un mensaje esperanzador: “Lo vas a volver a sentir y vas a decir ‘amo más’ o ‘amo desde otro lugar’ o ‘amo diferente’. O me entraron todos esos amores en el mismo corazón. Pero te lo prometo que en ese corazón va a entrar mucho más amor. Te lo juro”.

La confesión de La Joaqui a Pampita que sorprendió a todos

Mientras escuchaba a la modelo, La Joaqui no pudo ocultar su emoción y terminó revelando algo que Pampita desconocía: durante los últimos días había guardado en su teléfono varios videos suyos para intentar sobrellevar la separación.

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“Yo te tengo que decir que esta semana me descargué en el celu muchos clips tuyos que vi, que me hicieron mucha ayuda…”, confesó la cantante.

La revelación provocó la inmediata reacción de Pampita, quien se tomó la situación con humor: “Me volví tu autoayuda”.

Sin embargo, La Joaqui explicó que hubo especialmente una reflexión de la modelo que se convirtió en una especie de sostén durante estos días.

“Hay un clip que ella dice que nadie es mala persona por dejarte de amar. Yo me aferré a eso y entendí que, para mí, estoy en una posición en la que entiendo que el mundo empatice conmigo porque es más gente dejada que elegida. Pero igual tengo que seguir siendo la misma persona que era antes de esto”, expresó.

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La Joaqui habló de su dolor tras separarse de Luck Ra

La artista también se refirió a las lágrimas que mostró públicamente desde que se conoció el final de su relación y rechazó que se trate de una estrategia para generar repercusión.

“Tampoco es que lloro por efecto, no soy una mente maestra que quiere manipular al mundo. Si fuera así, ya sería Yanina”, bromeó en referencia a Yanina Latorre, que también se encontraba en el programa.

La panelista intervino entonces para respaldarla: “Jamás lo justifiques. Porque, como decís vos, llorás porque estás sufriendo. No es para cagarle la vida a él”.

La Joaqui respondió y dejó en claro que su tristeza no implica responsabilizar a Luck Ra por lo que está atravesando: “No, lo sé. Me gustaría aclararlo. No es un hijo de pu… el por qué lloro. Yo lloro porque tengo que seguir trabajando”.

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El consejo de Pampita sobre volver a amar

Pampita aprovechó el momento para recordar sus propias experiencias sentimentales y hablar sobre aquello que ocurre cuando una separación parece cerrar cualquier posibilidad de volver a enamorarse.

“No podía imaginarme que iba a volver a sentir, que iba a volver a amar, que iba a volver a tener proyectos con una persona. Obviamente, en ese momento estás nublado, estás en la oscuridad”, recordó.

Y dejó otro mensaje para La Joaqui: “Pero llega un momento en que el corazón vuelve a abrirse y todo lo que parecía imposible, vuelve a pasar. Hasta el último respiro vamos a ponerle onda”.

El intercambio terminó mostrando una faceta íntima de la cantante, que reconoció públicamente que las palabras de Pampita se transformaron en una herramienta para procesar el final de su relación con Luck Ra y tratar de continuar adelante en medio de la exposición pública.