Alarma por las pymes: proyectan el cierre de 3.070 industrias y la pérdida de 105.000 empleos en 2026

La situación de las pymes y la industria argentina encendió nuevas señales de alarma. El crecimiento de los concursos y las quiebras, los problemas para afrontar impuestos y una cadena de pagos cada vez más estirada configuran un escenario que empresarios y especialistas califican como crítico.

Solo durante el primer semestre de 2026, 132 empresas formalmente constituidas iniciaron procesos vinculados con una posible quiebra, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires. La dimensión del número queda expuesta al compararlo con las 190 pymes concursadas durante todo 2025 y las 106 registradas en 2020, en plena pandemia.

Pero las proyecciones para lo que resta del año son todavía más preocupantes: estimaciones privadas anticipan que 2026 podría terminar con la desaparición de más de 3.000 empresas industriales.

Pymes en crisis: proyectan más de 3.000 cierres durante 2026

El economista Diego Coatz, al frente de la consultora I+D y exintegrante de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió que siete de las doce principales cadenas productivas operan con alrededor de 40% de capacidad ociosa.

Según las estimaciones de la consultora, el año podría terminar con 3.070 empresas industriales menos y la destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Coatz definió la situación como “un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial”.

“La capacidad ociosa prolongada deja de ser solamente un indicador de actividad: comienza a traducirse en pérdida de empresas, proveedores, empleo y conocimiento industrial difícil de recuperar”, alertó.

La cadena de pagos, otra preocupación para las empresas

Uno de los principales problemas aparece en los plazos para cobrar. En algunos sectores industriales, las empresas aseguran que deben esperar hasta 180 días, una demora que dificulta recuperar el capital necesario para continuar produciendo.

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La situación es especialmente delicada en la industria de la indumentaria. “Cobrás a contratemporada: estás cobrando la temporada de verano en el invierno y la del invierno en el verano. No tenés cómo ni siquiera reponer el capital de trabajo”, explicó un empresario del sector.

A esto se suma otro indicador que preocupa: el regreso de los cheques rechazados y la morosidad.

De acuerdo con los datos recogidos entre empresarios del rubro, ya se habrían perdido cerca de 800 empresas formales y unos 25.000 puestos de trabajo registrados dentro del sector, mientras que el impacto sobre el empleo podría ser considerablemente mayor al incorporar la actividad informal.

Las pymes apuntan contra ARCA por los embargos y ejecuciones

La presión tributaria aparece como otro de los factores que las cámaras empresariales colocan en el centro de sus reclamos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalaron que las ejecuciones y embargos de ARCA se convirtieron en el “problema número uno de las pymes”.

Según explicaron, la caída de las ventas dificulta que muchas compañías puedan afrontar simultáneamente los impuestos corrientes y las cuotas correspondientes a planes de pago. Cuando esos planes se caen, las deudas acumuladas pueden convertirse en montos imposibles de afrontar.

Frente a este escenario, CAME pidió al Congreso una suspensión temporal de las ejecuciones y propuso un régimen de hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses devengados y una reducción de la tasa de financiación.

Industria textil: seis de cada diez máquinas estuvieron apagadas

La industria textil aparece como uno de los sectores más golpeados.

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De acuerdo con un informe de la Fundación ProTejer, en mayo de 2026 el sector funcionó con más de seis de cada diez máquinas apagadas, mientras que la producción registró una caída interanual del 26,2%.

Al mismo tiempo, las importaciones llegaron a representar aproximadamente el 70% del mercado interno. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la cadena integrada por textiles, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y registró una reducción del 21% de su plantilla laboral.

La caída del consumo golpea de lleno a la industria

Detrás de la crisis productiva también aparece el deterioro del consumo.

Un informe de la Fundación Encuentro ubicó en $2.800.000 mensuales netos el ingreso promedio de los hogares argentinos durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el 78% de las familias percibió menos que ese promedio, mientras que el 21% se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

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La combinación de menor poder adquisitivo, caída del consumo, dificultades de financiamiento, presión tributaria y mayor competencia de productos importados mantiene en alerta al entramado industrial.

Con las proyecciones que anticipan más de 3.000 empresas industriales menos antes de terminar el año, las entidades empresariales reclaman medidas urgentes para evitar que los problemas financieros terminen convirtiéndose definitivamente en cierres y pérdida de puestos de trabajo.