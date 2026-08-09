Tiene 37 años, invitó a una chica a comer y la criticó por lo que pidió: “No soy un sugar daddy”

Una primera cita terminó convirtiéndose en un fenómeno viral después de que un hombre de 37 años contara públicamente qué ocurrió cuando invitó a una joven a comer y quedó sorprendido por el plato que ella eligió.

El protagonista es el creador de contenido Luis Miguel Castillo, quien relató en un video que había conocido a una chica con la que rápidamente sintió una conexión. Pocos días después decidió invitarla a salir y le permitió elegir dónde comer.

“A los 37 conocí a una chica, hicimos clic, nos gustamos y a los pocos días la invité a salir (…) Yo, como hombre buenito, le dije ‘vamos a donde tú elijas’”, contó.

El primer desacuerdo apareció antes de sentarse a la mesa. Según explicó, él prefería comer en un puesto callejero para gastar menos, mientras que la joven eligió ir a un restaurante.

Recomendado para ti Río Gallegos: abrieron el primer local de carne de guanaco y ya hay precios

Pero el verdadero conflicto llegó al momento de hacer el pedido.

La hamburguesa triple que desató la polémica

Una vez en el restaurante, la mujer decidió pedir una hamburguesa triple, elección que sorprendió a Castillo porque, según su versión, se encontraba entre las opciones más caras del menú.

“Pide su hamburguesa, lo cual a mí me genera mucho ruido. Me pareció muy atrevido que para ser la primera salida, ella tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple”, afirmó.

El influencer explicó que interpretó el pedido como una actitud inapropiada teniendo en cuenta que apenas se estaban conociendo.

Recomendado para ti Alerta sanitaria: crecen los contagios por hantavirus y confirman una nueva víctima fatal en la Patagonia

“Hay que destacar que yo no era su esposo, novio o amigo con derecho, porque ni un beso nos habíamos dado”, argumentó.

Sin embargo, la comida no fue el único motivo de su malestar. Castillo sostuvo que durante buena parte de la cita la joven estuvo pendiente de su teléfono celular, algo que terminó de convencerlo de que no quería continuar conociéndola.

“No soy lo que estás buscando”

Según su relato, finalmente decidió plantearle lo que pensaba antes de terminar el encuentro.

“¿Sabes qué? Lamentablemente yo no soy lo que estás buscando, estás buscando a sugar daddy y en mí no lo vas a conseguir”, aseguró que le dijo.

Recomendado para ti Vuelve el ciclo “A Cielo Abierto” al Planetario para cerrar las vacaciones de invierno con música y ciencia

También aclaró que no era millonario y posteriormente utilizó su experiencia para reflexionar en las redes sobre las relaciones y las primeras citas.

Pero su explicación produjo el efecto contrario al esperado.

Las redes lo destrozaron por su planteo

El video consiguió millones de reproducciones y generó un intenso debate. La expresión “hamburguesa triple” incluso comenzó a utilizarse irónicamente entre algunos usuarios para hablar de las expectativas económicas durante una cita.

La mayoría de las reacciones apuntaron contra Castillo y cuestionaron que considerara excesivo el pedido de una hamburguesa.

“37 tenía el adolescente”, “Es una hamburguesa”, “Ese hombre no nos representa”, “Yo pensé que los sugar regalaban apartamentos o autos” y “De lo que se salvó la chica” fueron algunos de los comentarios que aparecieron tras la viralización del relato.

La historia terminó transformando una aparentemente sencilla salida a comer en un debate viral sobre quién debe pagar en una primera cita, qué significa invitar a alguien y cuáles son los límites de aquello que se considera razonable pedir.