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Tecnología | agosto 9, 2026

WhatsApp suma Adobe Acrobat: cómo anotar un PDF sin salir del chat

La función ya está activa, pero por ahora solo funciona en WhatsApp Web y en la versión para Windows. No llegó a…
Natalia Penta
Por Natalia Penta
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WhatsApp integró Adobe Acrobat directamente en su interfaz, lo que permite abrir, subrayar y comentar un PDF sin salir de la conversación. La función la anunciaron Meta y Adobe el pasado 22 de julio y ya está activa, aunque con una limitación importante: por ahora solo funciona en WhatsApp Web y en la aplicación de WhatsApp para Windows.

Captura: Nacho Grosso.

Hasta la llegada de esta herramienta, revisar un PDF que llegaba por WhatsApp significaba descargarlo, abrirlo en otra aplicación, anotarlo, guardarlo y volver al chat para reenviarlo. Ese rodeo se terminó, al menos para una parte de los usuarios.

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Ni la app de Android ni la de iPhone incorporan todavía esta función, y Meta no dio fecha para que llegue al celular.

Qué permite hacer exactamente

Al abrir un PDF recibido en un chat, el archivo ya no se descarga sin más: se despliega en un visor de Adobe Acrobat integrado en la propia ventana de WhatsApp.

Captura: Nacho Grosso.

Ahí dentro, de forma gratuita y sin necesidad de crear una cuenta de Adobe, se puede resaltar y subrayar texto, tachar contenido, añadir comentarios y notas, dibujar sobre el documento y abrir PDF protegidos con contraseña.

Son herramientas de anotación, no de edición profunda. Sirven para marcar un contrato antes de firmarlo, señalar una errata en un trabajo o dejar comentarios sobre una propuesta, pero no para reescribir el texto del documento ni para reorganizar sus páginas.

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Paso a paso: cómo anotar un PDF en el chat

  1. Abrí WhatsApp Web (web.whatsapp.com) o la app de WhatsApp para Windows y entrá en la conversación donde está el PDF.
  2. Tocá sobre el archivo. En lugar de descargarse, se abrirá en el visor integrado de Acrobat, dentro de la misma ventana.
  3. Si el PDF tiene contraseña, WhatsApp la pedirá en ese momento, sin necesidad de salir del chat para desbloquearlo.
  4. Usá la barra de herramientas del visor para subrayar, resaltar, tachar o añadir comentarios donde lo necesites.
  5. Cuando termines, enviá el documento anotado de vuelta al mismo chat desde el propio visor, sin tener que buscarlo de nuevo entre tus archivos.

El resultado es que el PDF original, las anotaciones y la conversación sobre ellas quedan en el mismo hilo, como un historial único del documento.

Qué requiere pasar por Acrobat completo, y puede costar dinero

Para ediciones más profundas,modificar el texto del PDF, reordenar o combinar páginas, firmar digitalmente o proteger un archivo con contraseña, el botón “Editar en Acrobat” saca al usuario del visor ligero y lo lleva al entorno completo de Adobe Acrobat.

A partir de ahí es necesario iniciar sesión con una cuenta de Adobe, y algunas de esas funciones avanzadas requieren una suscripción activa a Adobe Acrobat, que es de pago. Además, el archivo editado no vuelve solo al chat: hay que descargarlo desde Acrobat y adjuntarlo manualmente a la conversación.

Esta distinción es la que más conviene tener clara antes de usar la función: lo gratuito es anotar y comentar. Lo que implica modificar el contenido real del PDF pasa, en algún punto, por Adobe y por un posible pago.

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Por qué WhatsApp metió a Adobe en el chat

Con cerca de 3.000 millones de usuarios activos al mes, WhatsApp lleva años siendo el canal por el que circulan facturas, contratos y trabajos en PDF en mercados como España o Latinoamérica, donde la app funciona también como herramienta de trabajo.

La integración con Acrobat no cambia esa realidad: reconoce que ya ocurre y elimina el paso de tener que salir de la app para gestionar esos documentos.

Por ahora, la función se mantiene fuera del celular, así que quien trabaje sobre todo desde el teléfono seguirá teniendo que recurrir al método de siempre para anotar un PDF que le llega por WhatsApp.

El Especial de Marcelo Neira
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