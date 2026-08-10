Video viral en TikTok: le pidieron a su abuelo fallecido una señal y una puerta se abrió sola

Un video publicado en TikTok por el usuario “lolsi3zz” se volvió viral luego de mostrar el momento en que, según asegura, el espíritu de su abuelo fallecido se manifestó frente a toda la familia, después de que su madre sintiera su presencia y le pidiera una señal. La publicación superó los 2 millones de reproducciones.

Todo ocurrió en una escena cotidiana dentro de la casa familiar, que terminó convirtiéndose en un episodio inquietante para todos los presentes. El joven que grabó el clip es nieto del hombre fallecido, quien había muerto dos años antes de la grabación.

De acuerdo con el video, la madre del joven comenzó a percibir algo extraño, como si alguien más estuviera en la habitación. Convencida de que se trataba de su padre, decidió hablarle en voz alta y pedirle una señal concreta para confirmar su presencia.

El pedido de la madre y la primera señal

En el clip se puede ver a la mujer explicando lo que sentía: “Mi papá creo que está aquí, mirándome, cuidando a mis hijos y creo que me está escuchando”, afirma frente a cámara.

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Después, se sienta frente a una puerta cerrada y le habla directamente: “Pa, si me estás escuchando y estás aquí con nosotros, abre la puerta”. Instantes después, la puerta de la cocina se abre sola, lo que genera una reacción inmediata de sorpresa en todos los presentes.

Video: TikTok (@lolsi3zz)

“¡La puerta estaba cerrada!”, expresa la mujer, visiblemente impactada por lo que acababa de ocurrir frente a sus hijos.

La segunda prueba, para descartar cualquier coincidencia

Ante la situación, el joven que grababa decidió hacer un segundo intento para descartar que se tratara de una casualidad. “Lo vamos a intentar una vez más”, explica antes de repetir el pedido frente a la misma puerta.

En ese segundo intento, apenas comienza a decir “pa…”, la puerta vuelve a abrirse de manera repentina, repitiendo lo que había pasado minutos antes.

Más tarde, una de las hermanas del joven muestra cómo la puerta presenta cierta resistencia al intentar abrirse manualmente, como para demostrar ante la cámara que no se trataba de ningún truco ni de una corriente de aire casual.

Una experiencia que se viralizó en cuestión de horas

Según detalló el propio joven en la publicación, el abuelo había fallecido dos años antes del video, y toda la secuencia se dio a partir de la sensación de presencia que tuvo la madre esa misma tarde.

El clip generó una ola de comentarios entre los usuarios de TikTok, entre quienes buscaron explicaciones lógicas al fenómeno y quienes lo tomaron como una prueba de que el vínculo familiar trasciende la muerte. Hasta el momento, el video de “lolsi3zz” continúa sumando reproducciones y comentarios en la plataforma.