¿Dónde están los $4 billones? Bausili no pudo responder y lanzó una insólita frase: “Si buscamos bien, aparecen”

Una reciente operación financiera del Tesoro Nacional abrió interrogantes por el destino de un excedente cercano a los $4 billones, equivalentes a unos USD 2.600 millones, luego de que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, admitiera que no podía precisar dónde se encuentran contabilizados esos fondos.

La situación surgió a partir de la licitación de deuda realizada el 29 de julio, cuando la Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $13,98 billones y terminó adjudicando $12,21 billones en efectivo.

La cifra fue considerablemente superior a los vencimientos que debían afrontarse, por alrededor de $8 billones, y dejó un diferencial positivo cercano a $4 billones.

Qué dijo Bausili sobre los $4 billones

El tema llegó hasta el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien fue consultado sobre el destino específico del dinero.

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Bausili sostuvo que la explicación debía ser brindada por el Tesoro y reconoció que no tenía una respuesta concreta.

“Es que no tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”, respondió.

La declaración generó repercusión debido al volumen de fondos involucrados y volvió a poner bajo discusión cómo se registran y administran los excedentes obtenidos por el Tesoro en sus colocaciones de deuda.

De dónde salieron los casi $4 billones

En la licitación del 29 de julio, el Tesoro consiguió un rollover del 144,5% frente a vencimientos por aproximadamente $8 billones.

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Esto significa que el Gobierno captó bastante más dinero del que necesitaba para renovar los compromisos que vencían en esa jornada.

El resultado fue un excedente cercano a $4 billones, una suma que, calculada al tipo de cambio financiero, representa aproximadamente USD 2.600 millones.

El elevado nivel de refinanciamiento no constituye un fenómeno aislado. En los últimos meses, el Tesoro registró niveles superiores al 120%, en un contexto de mayor demanda por instrumentos ajustados por inflación y dólar linked.

Qué explicación dieron desde Economía

Desde el Ministerio de Economía señalaron que los fondos excedentes captados por el Tesoro se incorporan al flujo general de caja del Estado.

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Según esa explicación, el dinero puede destinarse a afrontar obligaciones corrientes, financiar partidas presupuestarias o incrementar los niveles de liquidez disponibles para futuros vencimientos.

Sin embargo, economistas y analistas plantearon cuestionamientos por la falta de información pública diaria y detallada que permita seguir los movimientos de esos recursos.

El debate, por lo tanto, no gira solamente alrededor de la existencia del dinero, sino de la posibilidad de conocer con precisión dónde quedó registrado y cuál fue su destino después de la licitación.

El Gobierno asegura que no existen irregularidades

Desde sectores críticos reclamaron una mayor transparencia sobre los excedentes obtenidos en las licitaciones de deuda, especialmente cuando se trata de montos de semejante magnitud.

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El oficialismo, por su parte, rechazó que exista alguna irregularidad y sostuvo que las operaciones se encuentran registradas y auditadas dentro del sistema de administración financiera del Estado.

En ese contexto, la frase de Bausili terminó instalando todavía más el tema: “Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están”, aseguró el titular del Banco Central sobre los casi $4 billones.