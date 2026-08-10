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Política | agosto 10, 2026

La CGT endurece su plan de lucha contra Milei: cuándo serán las próximas marchas y qué reclama

Tras las últimas protestas, la central obrera, las CTA y los movimientos sociales preparan nuevas movilizaciones para…
María Elías
Por María Elías

Editora Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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La CGT profundizará su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei y ya prepara nuevas movilizaciones para las próximas semanas. Después de las protestas realizadas contra la Ley de Propiedad Privada y de la marcha por San Cayetano, las centrales sindicales y los movimientos sociales buscarán volver a trasladar sus reclamos a las calles.

La estrategia es impulsada por la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que vienen coordinando acciones frente a la situación económica y laboral.

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Uno de los próximos puntos de concentración será el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, donde los gremios buscarán poner en agenda un problema que consideran cada vez más extendido: el endeudamiento de las familias argentinas.

La CGT prepara una marcha al Ministerio de Economía

La nueva movilización está prevista para la última semana de agosto y tendrá como principal reclamo la situación de los hogares que acumularon deudas para afrontar sus gastos cotidianos.

Desde el sindicalismo y los movimientos sociales advierten que numerosas familias recurren a tarjetas de crédito y préstamos para comprar alimentos o pagar servicios, mientras aumenta la cantidad de personas con dificultades para cumplir con sus obligaciones.

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, aseguró que existen siete millones de personas que dejaron de ser sujetos de crédito debido a la imposibilidad de pagar los préstamos que habían solicitado.

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El dirigente sostuvo además que el fenómeno excede al sistema financiero formal y alcanza especialmente a los barrios populares, donde muchas familias recurren a mecanismos informales de financiamiento.

El Ministerio de Economía, nuevamente en el centro de las protestas

No será la primera movilización reciente hacia la cartera que conduce Caputo.

El pasado 27 de julio, organizaciones sindicales y sociales marcharon hacia Economía durante la visita al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En aquella oportunidad, los manifestantes cuestionaron la presencia de la titular del organismo internacional y acusaron al FMI de profundizar la dependencia económica argentina.

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Ahora, apenas unas semanas después, el Palacio de Hacienda volverá a convertirse en destino de una protesta, aunque esta vez el eje estará puesto sobre el endeudamiento de los hogares.

Nueva marcha de la CGT por la crisis de la industria

El calendario de protestas continuará durante septiembre. Para el miércoles 2 de septiembre, Día de la Industria, está prevista otra movilización cuyo lugar todavía no fue definido.

En esa oportunidad, el reclamo estará concentrado en la caída de la actividad industrial y la pérdida de puestos de trabajo.

La situación de las fábricas y las pymes se convirtió en uno de los principales focos de preocupación dentro del movimiento sindical, especialmente por el impacto que una profundización de la crisis productiva podría tener sobre el empleo.

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La CGT endurece su postura frente al Gobierno

Uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, Cristian Jerónimo, titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, había realizado semanas atrás un balance de las medidas impulsadas por el sindicalismo contra la gestión libertaria.

Según repasó, desde la llegada del Gobierno se realizaron cuatro paros generales, más de 14 movilizaciones y otras tres marchas durante el debate de la reforma laboral.

A comienzos de julio, además, las centrales obreras y los movimientos sociales mantuvieron un encuentro en la sede de la CGT para avanzar en una estrategia conjunta.

Allí acordaron fortalecer los conflictos sindicales en distintos puntos del país mediante plenarios, asambleas y acciones coordinadas, con la intención de construir un plan de lucha de alcance nacional.

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Tras las últimas movilizaciones, el cronograma previsto para agosto y septiembre anticipa que la conflictividad entre el sindicalismo y el Gobierno continuará creciendo, con la situación de los ingresos, las deudas familiares, el empleo y la industria como principales ejes de disputa.

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