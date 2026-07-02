La fuerza calificó de insuficiente la propuesta salarial del Gobierno provincial. El 90% de los efectivos participa de las medidas de fuerza y la próxima reunión será el miércoles 8.

La Policía de Santa Cruz rechazó este miércoles la nueva oferta salarial del Gobierno de Claudio Vidal, la calificó de “insuficiente” y confirmó que las medidas de fuerza continúan. El conflicto ya afecta a más de 6.200 efectivos en toda la provincia.

La decisión se tomó tras más de cinco horas de negociación. Efectivos activos y retirados lo confirmaron en una conferencia de prensa realizada al rededor de las 02:00 de la madrugada en la Escuela de Policía.

Foto: Mauricio Rebolledo

El Ejecutivo había ofrecido una recomposición escalonada en cuatro etapas, con aumentos en el valor punto y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al básico.

“No alcanza para salir de la pobreza”

Desde la mesa policial aseguraron que la propuesta no modifica sustancialmente el ingreso de los efectivos. El paso de sumas en negro al básico, advirtieron, reduce el impacto real del aumento por los descuentos previsionales.

“Si hoy un efectivo cobra alrededor de un millón y medio de pesos , con esta propuesta terminaría percibiendo apenas entre 30 y 40 mil pesos más “, explicaron los voceros.

, con esta propuesta terminaría percibiendo apenas entre “, explicaron los voceros. La canasta básica se estima actualmente en 2.200.000 pesos.

Foto: Mauricio Rebolledo

“La familia policial está reclamando un valor punto cercano a los 4.400 pesos para salir realmente de la línea de pobreza. Lo ofrecido está muy lejos de ese objetivo”, afirmaron.

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También cuestionaron el argumento oficial de falta de fondos: “Nos piden que entendamos que el Gobierno no tiene fondos, pero ellos no entienden que nuestras familias no llegan a fin de mes“.

El conflicto sigue: nueva reunión el miércoles 8

Tras el rechazo, las partes acordaron reunirse nuevamente el miércoles 8. Desde el sector policial aclararon que la protesta continuará hasta obtener una oferta acorde al reclamo salarial.

Foto: Mauricio Rebolledo

Además, exigirán que se aborde la situación de posibles sanciones y persecuciones administrativas contra quienes participan de las medidas de fuerza.

El 90% de la Policía está en paro

Uno de los datos más contundentes de la conferencia fue el nivel de adhesión: según los representantes, 6.200 de los 6.800 efectivos activos de la provincia participan de las medidas de fuerza, cerca del 90% de la fuerza total.

Con el rechazo de la oferta y una adhesión récord, el conflicto suma presión sobre la gestión de Vidal, que enfrenta reclamos simultáneos de docentes, judiciales, estatales y trabajadores de la salud.

Los voceros confirmaron además que recibieron información sobre el posible arribo de 200 efectivos de Gendarmería Nacional a Río Gallegos, para reforzar tareas preventivas. Aclararon que no lo interpretan como una intimidación, sino como una medida vinculada a la seguridad pública.