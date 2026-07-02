El ingreso de una intensa masa de aire polar convirtió el comienzo de julio en uno de los más fríos de los últimos años. Según el SMN durante la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves, la nieve volvió a caer en distintas provincias argentinas, dejó postales invernales y cubrió de blanco rutas, montañas y ciudades. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron videos del fenómeno.

Las nevadas comenzaron en Mendoza y San Juan, donde las bajas temperaturas favorecieron la acumulación de nieve en distintos sectores. Con el correr de las horas, el frente frío avanzó hacia otras regiones del país y también alcanzó las sierras de Córdoba, los valles de Tucumán y parte del territorio bonaerense.

Qué provincias registraron nevadas

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, las precipitaciones níveas se hicieron sentir con fuerza en localidades serranas de Córdoba como La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita, donde el paisaje amaneció completamente blanco.

En el norte argentino, Tafí del Valle, en Tucumán, también registró una importante caída de nieve, un fenómeno habitual durante el invierno, aunque siempre llamativo por el impacto turístico que genera.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires hubo reportes de nieve en sectores del sur y sudeste bonaerense, principalmente en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, donde vecinos registraron el fenómeno con fotos y videos.

La Costa Atlántica también espera nieve

Mientras tanto, localidades de la Costa Atlántica como Mar del Plata, Necochea y Miramar registraron una intensa caída de granizo de pequeñas dimensiones que, por momentos, cubrió calles y techos con un aspecto similar al de la nieve.

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Los pronósticos indican que estas ciudades podrían registrar nevadas durante las próximas horas, ya que las temperaturas permanecen entre 1 y 2 grados, un rango considerado favorable para que el fenómeno pueda producirse si continúan las precipitaciones.

La posibilidad mantiene en alerta a vecinos y turistas, ya que la nieve en la costa bonaerense es un evento poco frecuente y suele generar gran expectativa.

El frío polar no da tregua

El fenómeno se enmarca dentro de la ola de frío polar que afecta a gran parte del país desde el inicio de la semana y que provocó temperaturas bajo cero en numerosas provincias.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por frío extremo para la Ciudad de Buenos Aires y otras 17 provincias: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

El organismo advirtió que estas condiciones pueden representar un riesgo, especialmente para los grupos más vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Frente a las temperaturas extremas, las autoridades sanitarias aconsejan:

Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

liviana en lugar de una sola prenda gruesa. Mantener los ambientes calefaccionados , pero ventilarlos periódicamente para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

, pero ventilarlos periódicamente para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitar los cambios bruscos de temperatura , especialmente al salir de lugares calefaccionados.

, especialmente al salir de lugares calefaccionados. Consumir bebidas calientes y mantenerse correctamente hidratado.

y mantenerse correctamente hidratado. Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo frente al frío intenso.

Los meteorólogos anticipan que la masa de aire polar continuará instalada sobre gran parte del territorio nacional durante los próximos días, por lo que las heladas, las temperaturas bajo cero y la posibilidad de nuevas nevadas seguirán siendo protagonistas en varias regiones del país. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos donde pueda acumularse hielo o nieve.