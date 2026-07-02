La reorganización del Gobierno nacional tras la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa política para la administración de Javier Milei. En ese contexto, el diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón defendió los cambios en el Poder Ejecutivo y ratificó uno de los principales objetivos del oficialismo: avanzar con la eliminación de las PASO.

Durante una entrevista radial, el legislador sostuvo que el proyecto libertario está por encima de los nombres propios y afirmó que la nueva estructura del Gabinete busca fortalecer el vínculo con las provincias para facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

“El proyecto trasciende a las individualidades”

Almirón rechazó que los recientes cambios en el Gabinete impliquen un cambio de rumbo político y remarcó que el Gobierno mantiene intactos sus objetivos.

“Nosotros somos defensores de las cosas que hacemos y, sobre todas las cosas, las que tiene proyectado el Gobierno independientemente de los funcionarios… hay una realidad: Argentina tiene un proyecto que trasciende a las individualidades”, aseguró.

En esa línea, explicó que la designación de Diego Santilli responde a una necesidad de fortalecer el funcionamiento político del Ejecutivo.

“Esta conformación nueva de la Jefatura de Gabinete tiene que ver mucho más con la reorganización de lo que es la Jefatura de Gabinete, el ministro del Interior, un reconocimiento creo a la pata política y a lo importante que es este enlace con los gobernadores”, afirmó.

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El diputado destacó además que la nueva estrategia permitió mejorar el diálogo con las provincias.

“Esta apertura ha permitido también que empezamos a ver los proyectos de otra forma con mayor capacidad de construir consenso en todo el territorio nacional… con un diálogo más fluido con los gobernadores”, señaló.

El oficialismo vuelve a la carga contra las PASO

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la intención del Gobierno de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Almirón sostuvo que la experiencia de los últimos comicios demostró que el sistema puede funcionar sin esa instancia electoral.

“La última elección sin PASO no solamente fue transparente, e insisto, eliminación de los intermediarios de la política —el puntero que te llevaba la boleta de casa…—, la verdad que tenemos que ir hacia adelante y que el ciudadano pueda expresarse directamente en la oferta electoral sin involucrarse en internas de las cuales quizás no quiere participar”, expresó.

Para el legislador libertario, las disputas internas deben resolverse dentro de cada espacio político y no con recursos públicos.

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“Los partidos serán los que deban resolver sus cuestiones de la manera que consideren, pero sin que al Estado le salga un peso porque la verdad son costosas”, remarcó.

“Complican la vida de los argentinos”

El diputado también cuestionó el impacto que tienen las elecciones primarias sobre la ciudadanía y aseguró que representan una carga innecesaria.

“Complicarle la vida al ciudadano solo porque es un año electoral donde hay especulación de ese tipo… me parece que no contribuye en nada al fortalecimiento de las instituciones”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema electoral más sencillo y transparente.

“El objetivo es crear instituciones fuertes… que el sistema electoral sea un sistema más transparente, este que le facilite la vida a los argentinos y que no genere más complejidades”, afirmó.

Sobre el final, volvió a insistir en el costo económico de las primarias.

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“Las primarias son un costo muy alto para los argentinos, es un sistema si se quiere distorsivo que fortalece mucho más a los intermediarios de la política que a los representantes de la Nación”, concluyó.

El contexto político

Las declaraciones de Almirón llegan en un momento clave para el oficialismo. Tras la reestructuración del Gabinete, el Gobierno busca recuperar la iniciativa legislativa y avanzar con una agenda de reformas que incluye la eliminación de las PASO, cambios electorales y nuevos proyectos económicos.

Con Santilli al frente de la coordinación política y una mayor participación de los gobernadores en las negociaciones parlamentarias, la Casa Rosada apuesta a construir los consensos necesarios para aprobar las iniciativas que considera prioritarias antes del inicio del próximo calendario electoral. El oficialismo sostiene que reducir el costo de la política y simplificar el sistema electoral forman parte de ese objetivo, mientras la oposición anticipa que dará batalla en el Congreso.