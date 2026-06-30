La legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y afirmó que el expresidente Mauricio Macri “tenía razón” cuando cuestionó la elección de Manuel Adorni para ese cargo por considerar que requería experiencia política y capacidad de negociación.

En diálogo con Radio Del Plata, Lospennato aclaró que, pese a la incorporación de dirigentes del PRO al Gobierno, no existe una alianza de cogobierno con La Libertad Avanza.

“Ha habido funcionarios del PRO casi desde el primer día… pero esto nunca implicó una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO como una alianza de cogobierno”, sostuvo.

La diputada recordó que el respaldo de Mauricio Macri a Javier Milei en el balotaje de 2023 no estuvo condicionado por acuerdos políticos.

“En aquella reunión de Acassuso donde Mauricio Macri definió el apoyo en el balotaje a Javier Milei no implicó ningún tipo de negociación”, remarcó.

“El PRO es la mejor escuela de gestión pública”

Lospennato también defendió la incorporación de exfuncionarios del PRO al Ejecutivo nacional y destacó la experiencia de ese espacio en la administración del Estado.

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“El presidente Milei, de manera inteligente, convocó a muchos exfuncionarios del PRO… porque el PRO es la mejor escuela de gestión pública de la Argentina”, afirmó.

No obstante, insistió en que esas incorporaciones no modifican la autonomía política del partido.

“Esto no implica un cogobierno ni implica nada en relación a lo que se vaya a resolver para el 2027”, señaló.

El respaldo a Santilli y la crítica a Adorni

Consultada por el reemplazo de Manuel Adorni, la dirigente consideró que el cambio confirma las advertencias que había realizado Mauricio Macri.

“Nosotros creemos que había sido una mala elección la de Manuel Adorni. Lo dijo el presidente Macri desde el primer momento, porque un cargo de altísima responsabilidad como es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo requiere de personas con mucha experiencia”, expresó.

Sobre Santilli, aseguró que cuenta con el perfil adecuado.

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“Si hay algo que puede mostrar Diego Santilli en ese rol es que es un profesional de este trabajo”, sostuvo.

Y agregó: “Ese consejo señero que dio el presidente Macri, de que hay lugares que requieren una preparación donde no se puede improvisar y donde no alcanza con la confianza sino que hay que tener una expertiz, finalmente demostró que tenía razón”.

“La estabilidad económica no alcanza”

En otro tramo de la entrevista, Lospennato planteó que el Gobierno deberá avanzar en la reconstrucción de la confianza institucional y mejorar la situación económica de la población.

“Nosotros sostenemos que la reconstrucción de la confianza sigue siendo algo que no está completamente desarrollado. La institucionalidad para que la confianza se regenere es central”, afirmó.

Además, sostuvo que el orden macroeconómico por sí solo no resolverá los problemas de los argentinos.

“La estabilidad macroeconómica es importante, hay que sostenerla, pero es el piso. No alcanza si la gran mayoría de la gente no percibe una mejora en su calidad de vida”, concluyó.

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Finalmente, anticipó que el PRO presentará una propuesta política propia de cara a las próximas elecciones y que, a partir de ese programa, evaluará si existen puntos de coincidencia con La Libertad Avanza.

“Sobre eso vamos a tener una propuesta y en base a eso veremos si esa propuesta puede ser compatible o no con La Libertad Avanza”, cerró.

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