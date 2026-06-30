Encontrar un lugar diferente para desconectar el sábado o el domingo ya no implica manejar cientos de kilómetros por la ruta. De este modo, la localidad bonaerense de Benavídez, en el partido de Tigre, esconde una opción ideal para una escapada de cercanía: Torrepueblo, un predio de ocho hectáreas inspirado en la arquitectura renacentista del norte de Italia. Por lo tanto, quienes buscan pasear en familia o tener una salida romántica distinta pueden aprovechar este polo turístico que combina adoquines, arcadas de piedra y torres medievales. El lugar abre sus puertas de 7 a 23 hs con acceso libre y estacionamiento gratuito, transformándose en un plan súper accesible.

La fisonomía del lugar rompe por completo con el paisaje tradicional del conurbano norte gracias a sus fachadas terracota inspiradas en las regiones de Umbría, Véneto y la mítica Toscana. Asimismo, esta escapada está pensada para todos los gustos: desde el que va a tomar un café de media tarde hasta el que decide reservar una estadía de miniturismo. Por otra parte, la ubicación en el mapa de Tigre la vuelve un punto de partida perfecto para armar un circuito más amplio, sumando una visita a los paseos de compras de Ingeniero Maschwitz o una tarde en el Delta.

mapa de como llegar a Torrepueblo desde microcentro en auto

Qué hacer en el complejo: un recorrido por la Plaza Toscana y su oferta gastronómica

El corazón de la experiencia se concentra en su plaza central, un espacio abierto al aire libre que funciona como punto de encuentro comunitario: los restaurantes del centro comercial se especializan en pastas caseras, tablas de fiambres, pizzas al horno de barro y parrilla tradicional. También hay locales ideales para brunches y meriendas con pastelería de autor.

Los fines de semana y feriados, la plaza se llena de vida con shows infantiles, músicos acústicos en vivo, bandas tributo y clases abiertas de baile para disfrutar desde las mesas de los locales. Y para los que buscan transformar el paseo en una escapada de fin de semana completo, el sector hotelero ofrece departamentos equipados de dos y tres ambientes, gimnasio, spa y exclusivas piletas privadas en algunas de sus unidades.

Oficinas, viviendas y una inversión millonaria detrás del “pueblito”

Finalmente, los creadores de este oasis arquitectónico detallaron que el proyecto requirió una inversión que rondó los siete millones de dólares para imitar a la perfección el estilo de vida europeo. Sin embargo, este destino no es solo una escapada de fin de semana; el complejo está diseñado como un microbarrio inteligente que cuenta con departamentos de residencia permanente, oficinas comerciales premium, cocheras cubiertas, lavandería interna y seguridad privada las 24 horas. Además, un imponente salón de eventos corporativos y sociales complementa la infraestructura, recibiendo casamientos, cumpleaños y convenciones empresariales durante todo el año.