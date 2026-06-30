Conmoción en Morteros: investigan un femicidio seguido de suicidio

Una mujer de 38 años y su expareja de 46 fueron hallados muertos. El intendente Sebastián Demarchi confirmó que el agresor tenía antecedentes por violencia de género.

Una mujer de 38 años y su expareja de 46 fueron hallados muertos en una vivienda de Morteros, en el este cordobés, en un hecho que la Justicia investiga como femicidio seguido de suicidio. La víctima fue identificada como Natalia Delso y el presunto agresor como Juan Galván, según informó el diario El Tiempo de Morteros.

Los cuerpos fueron encontrados en una casa de calle Beiró, en el barrio Urquiza. Según la información disponible, Galván se habría quitado la vida tras matar a Delso.

La reacción del intendente

El intendente de Morteros, Sebastián Demarchi, habló sobre el caso en declaraciones a Mitre Córdoba y expresó conmoción por lo ocurrido en una ciudad de 25.000 habitantes. El funcionario remarcó que el hecho interpela el rol de cada actor social, desde el Estado hasta los vecinos, en la prevención de la violencia de género.

Sebastián Demarchi

Demarchi señaló que, en este caso puntual, la víctima no había realizado ninguna denuncia previa contra Galván, más allá de los antecedentes que sí registraba el presunto femicida en otras causas.

El antecedente judicial del agresor

El intendente confirmó que Galván había sido condenado previamente por violencia de género y que había cumplido su condena. Según precisó, hacía aproximadamente un año y unos meses que había recuperado la libertad.

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Demarchi también detalló que Delso tenía tres hijos mayores de edad, aunque ninguno en común con Galván. Según su información, la pareja no convivía, pero mantenía una relación hasta pocos días antes del hecho.

Ciudad de Morteros.

Acompañamiento a la familia

El municipio puso a disposición de la Justicia y de la familia a los equipos de salud mental y a las áreas que trabajan específicamente en violencia de género. Demarchi remarcó que ese acompañamiento comenzó apenas se conoció el hecho.

Ante situaciones de violencia de género, comunicarse a la Línea 144, disponible las 24 horas en todo el país.