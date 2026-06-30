El reconocido actor Arnaldo André celebró la histórica clasificación de Paraguay tras eliminar a Alemania en el Mundial 2026, en una charla con Mesa chica, en Radio del Plata, donde destacó el cariño que existe entre paraguayos y argentinos y expresó su preocupación por la crisis que atraviesa la ficción en la televisión abierta.

En una entrevista, el artista aseguró que el triunfo de la selección guaraní también se festejó en la Argentina.

“Fue ese triunfo y la alegría de todo el pueblo paraguayo y no solo eso sino que también de toda la Argentina porque he escuchado los gritos, los aplausos acá en mi barrio”, afirmó.

“Argentina siempre nos recibió con trabajo”

André también destacó el vínculo histórico entre ambos países y agradeció el trato que recibieron los paraguayos que emigraron a la Argentina.

“Y nosotros los paraguayos que recibimos aquí agradecidos porque cómo nos reciben siempre acá en Argentina, nos dan trabajo… y nosotros intentamos en la mayoría devolverle esa gentileza con nuestra decencia y con nuestro trabajo”, expresó.

“Es una pena que hoy no tengamos ficción”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando habló del presente de la televisión argentina y la desaparición de las telenovelas.

“Qué pena que hoy no tengamos ficción en la televisión. Y no hablo de que me convoquen a mí, hablo de muchos colegas, mucha gente joven que no tiene la posibilidad”, sostuvo.

El actor aseguró que el público sigue reclamando ese tipo de contenidos.

“La gente te reclama esto. Te dice: ‘¿Y cuándo vuelven las novelas?’. Porque la gente necesita entretenerse, entregarle un poquito de fantasía, no tantas peleas”, señaló.

Y agregó con preocupación: “Es una pena lo que está sucediendo con la televisión en este momento”.

“Antes hacíamos 40 o 60 puntos de rating”

André recordó la época dorada de la ficción nacional y comparó aquellos números con la actualidad.

“En esa época me acuerdo que nuestro rating era 40 o 60 puntos seguro… ahora cinco puntos festeja todo el mundo”, comentó.

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Además, explicó que producir ficción se volvió cada vez más complejo por los costos.

“Ojalá vuelva y haya posibilidades para los colegas y la gente joven, pero es muy difícil por el costo”, afirmó.

Y completó: “Es más fácil crear un living y que aparezca alguien. Pero yo nunca pierdo las esperanzas de que vuelva la ficción”.

Su relación con el público y el presente

El actor también habló de la responsabilidad que siente con quienes lo acompañan desde hace décadas.

“Siempre me he cuidado muchísimo porque además pienso permanentemente en el público. Yo le debo a mi público”, remarcó.

En ese sentido, explicó que mantiene el mismo compromiso tanto arriba como abajo del escenario.

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“Me cuido mucho frente a las cámaras y en lo personal también, en la calle”, señaló.

Por qué nunca aceptó ir a “MasterChef” ni hacer política

Consultado sobre las ofertas para participar de programas de entretenimiento, André fue contundente.

“No me interesa ir a cocinar ante el público”, respondió al ser consultado por posibles convocatorias a MasterChef.

También descartó un futuro en la política.

“Me han convocado alguna vez, pero no. Para participar de la política, para nada”, concluyó.

Finalmente, Lospennato anticipó que el PRO elaborará una propuesta propia de cara al escenario electoral y que, a partir de ese programa, evaluará si existen coincidencias con La Libertad Avanza. “Sobre eso vamos a tener una propuesta y en base a eso veremos si esa propuesta puede ser compatible o no con La Libertad Avanza”, sostuvo. De esa manera, la legisladora dejó en claro que, pese a la incorporación de dirigentes del PRO al Gobierno nacional y al desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete, el partido de Mauricio Macri buscará preservar su identidad política y definir cualquier entendimiento futuro sobre la base de un programa común y no de decisiones individuales.

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Sus declaraciones reflejan que el diálogo entre ambos espacios continúa abierto, aunque las definiciones sobre una eventual alianza electoral para 2027 todavía aparecen lejos de estar cerradas.