La CGT vuelve a la calle y marcha contra Caputo: denuncia que 5,3 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este martes una movilización al Ministerio de Economía para el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de instalar en la agenda pública la problemática del endeudamiento que atraviesa a millones de trabajadores y familias argentinas, por la falta de política salarial que acarrea al endeudamiento a los sectores más castigados.

La decisión fue tomada durante una reunión de la mesa de conducción de la central obrera realizada en la sede de Azopardo, donde se analizaron informes elaborados por la Secretaría de Defensa del Consumidor, encabezada por Pablo Flores, dirigente de AEFIP, junto con otras áreas que vienen trabajando sobre el crecimiento de las deudas de los hogares.

La protesta buscará visibilizar lo que los dirigentes de la CGT definen como “el drama del endeudamiento de las familias trabajadoras”, en medio de las dificultades de numerosos hogares para afrontar sus gastos cotidianos y compromisos financieros.

De acuerdo con los relevamientos analizados por la central, alrededor de 5,3 millones de personas tienen problemas para pagar sus deudas, contraídas en buena medida para cubrir gastos básicos y, particularmente, para comprar alimentos.

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El escenario también aparece reflejado en el último Monitoreo de Opinión Pública elaborado por Management & Fit, según el cual más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar dificultades relacionadas con sus ingresos. En más de la mitad de esos casos, el dinero no alcanza para llegar a fin de mes.

Otro de los datos que encendió las alarmas es que el 71,9% de esos hogares debe recurrir a algún tipo de endeudamiento, ya sea mediante el sistema financiero formal o a través de mecanismos informales.

La CGT profundiza su plan de protestas

La movilización frente al Ministerio de Economía formará parte del nuevo esquema de protestas sectoriales y escalonadas que el Consejo Directivo de la CGT definió para visibilizar diferentes problemáticas que afectan a los trabajadores.

La reunión en la que se resolvió la medida contó con la participación de los principales dirigentes de la central obrera, encabezados por sus tres secretarios generales: Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

La marcha del 20 de agosto continuará una serie de movilizaciones que la CGT acompañó durante las últimas semanas, entre ellas la protesta contra la Ley de Extranjerización de Tierras y la tradicional convocatoria del 7 de agosto por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

La central también se sumó a las movilizaciones que realizan los jubilados los miércoles frente al Congreso de la Nación.

Cuáles son las próximas protestas que prepara la CGT

La protesta por el endeudamiento no será la última medida prevista por la central obrera.

La CGT evalúa realizar una acción durante la jornada en la que se reúna el Consejo del Salario Mínimo, aunque todavía no existe una fecha definida para esa convocatoria.

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También participará de la Semana Social de la Iglesia y prepara una movilización para el Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre.

El cronograma continuará en noviembre con las actividades previstas alrededor de la visita del Papa León XIV a la Argentina. La central convocará a participar de la misa que se realizará en Luján y buscará mantener una audiencia privada con el pontífice.

De esta manera, la CGT profundiza una estrategia de movilizaciones escalonadas con reclamos económicos y sociales. El próximo capítulo será el 20 de agosto frente al Ministerio de Economía y tendrá como eje el creciente endeudamiento de los trabajadores y las familias argentinas.