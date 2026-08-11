La estrategia judicial del abogado Matías Morla busca evitar a toda costa el desarrollo del juicio oral por la explotación de las marcas de Maradona. A través de sus abogados defensores, Rafael Cúneo Libarona y Mauricio D’Alessandro, el exapoderado del astro argentino presentó un escrito formal ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar la suspensión del juicio a prueba, un recurso legal conocido como “probation“, por el plazo de un año.

Diego Maradona junto a Matías Morla

En el documento judicial de ocho páginas, la defensa ofreció una reparación económica de $150 millones destinada a los herederos del exfutbolista para intentar cancelar el debate en el que Morla está acusado de defraudación por administración fraudulenta. El esquema propuesto consiste en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $25 millones, estipulando el primer pago dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual aprobación por parte del tribunal.

El argumento de la defensa y los trabajos comunitarios

Matías Morla ofreció $150 millones en cuotas para evitar el juicio oral

Para justificar dicha suma frente a la magnitud del negocio global que representan las marcas de Maradona, los letrados sostuvieron que el monto constituye el “máximo esfuerzo posible” que puede realizar su asistido sin comprometer seriamente su propia subsistencia y la de su núcleo familiar. En este sentido, el escrito detalla que el acusado tiene tres hijos, que dos de ellos asisten a una universidad privada y que, además, el abogado debe afrontar mensualmente una cuota alimentaria a favor de su exmujer.

Asimismo, la propuesta elevada a la Justicia incluye el compromiso del imputado de cumplir con estrictas reglas de conducta, destacándose la voluntad de realizar trabajos comunitarios en una institución de bien público. Cabe señalar que este mismo planteo de suspensión a prueba y resarcimiento económico fue adoptado en paralelo por otros imputados en el expediente, como Rita y Claudia Maradona (hermanas de Diego Armando Maradona), y Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y exasistente personal del ídolo deportivo.

Recomendado para ti Caso Agostina Vega: por qué la Policía custodia la casa de Claudio Barrelier

Fuerte rechazo de la querella y audiencia postergada

Juicio por el caso Maradona

La presentación de la defensa encontró, de manera inmediata, una férrea resistencia en la parte acusadora. Desde el entorno de los herederos, la querella rechazó categóricamente la oferta al considerar que los $150 millones propuestos representan menos del cinco por ciento del total del dinero que se habría facturado a través de la explotación comercial de los derechos de imagen y las marcas de Maradona desde su fallecimiento en noviembre de 2020.

Sumado a la evidente discrepancia económica, los acusadores subrayaron un punto que consideran insalvable para el avance de cualquier acuerdo: la propuesta documentada por los imputados no contempla en ningún párrafo la devolución legal de las titularidades.

El futuro de la causa penal y la resolución definitiva sobre este pedido de probation quedará ahora en manos del tribunal, que deberá evaluar minuciosamente tanto la viabilidad económica de la propuesta como la firme oposición de los particulares damnificados. Para analizar el planteo, el juez a cargo del caso fijó una audiencia de revisión que recién tendrá lugar a fines del mes de septiembre. El motivo de la demora radica en que Morla se encuentra actualmente fuera del país por un viaje, postergando así un nuevo cara a cara por el control del legado y las marcas de Maradona.