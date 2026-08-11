Horóscopo de agosto 2026: eclipse total y Luna nueva en Leo marcan el amor de cada signo
Un eclipse total acompañado de una Luna nueva en Leo se producirá el 12 de agosto, en el marco de una destacada alineación planetaria que convertirá a este mes en uno de los más movidos del año para el amor. El fenómeno llega en plena temporada de Leo, con Júpiter recorriendo ese signo y potenciando la confianza y la apertura emocional en la mayoría de los vínculos.
A la par del eclipse, agosto trae otros tres movimientos planetarios que impactan de lleno en las relaciones. Venus ingresa en Libra, lo que favorece el diálogo y el costado más romántico de los vínculos. Mercurio llega a Leo, potenciando la expresión de los sentimientos. Y Marte entra en Cáncer, sumando intensidad emocional a las decisiones de pareja.
Los movimientos clave del cielo en agosto
- 12 de agosto: eclipse total + Luna nueva en Leo, con alineación planetaria destacada.
- Venus en Libra: favorece el diálogo, la seducción y el vínculo romántico.
- Mercurio en Leo: potencia la expresión de los sentimientos y la seguridad para decir lo que se siente.
- Marte en Cáncer: suma pasión e intensidad emocional a las relaciones.
- Cierre de mes: Sol y Mercurio ingresan en Virgo, y la Luna llena en Piscis invita a mirar los vínculos con más realismo.
Hacia el final de agosto, ese ingreso del Sol y Mercurio en Virgo, sumado a la Luna llena en Piscis, marca un giro hacia la introspección: las parejas empiezan a evaluar sus relaciones con los pies más en la tierra, dejando atrás la efervescencia de la primera quincena.
Así le irá a cada signo del zodíaco en el amor
Aries
Agosto favorece que Aries tome la iniciativa. La energía de Leo fortalece su seguridad y facilita expresar lo que siente sin dudas. Podrían reaparecer personas del pasado, aunque será clave distinguir qué vínculos tienen futuro real.
Tauro
Con Venus en Libra, Tauro afianza sus relaciones a través de gestos sinceros y diálogo abierto. El mes ayuda a resolver diferencias pendientes y potencia su costado más romántico.
Géminis
El ingreso de Mercurio en Leo potencia el carisma de Géminis y sus oportunidades de conocer gente nueva. Buen momento para ampliar el círculo social y animarse a nuevas formas de vivir el amor.
Cáncer
Con Marte ingresando en su propio signo, Cáncer atraviesa un mes de emociones intensas: algunos vivirán sus relaciones con mayor pasión y compromiso, otros estarán más sensibles frente al entorno.
Leo
La temporada de Leo lo vuelve protagonista del mes. Júpiter sigue potenciando su magnetismo y su capacidad de atraer nuevas oportunidades sentimentales.
Virgo
Antes de que arranque su temporada, Virgo aprovecha agosto para reflexionar sobre su presente sentimental, evaluar vínculos y cerrar asuntos pendientes.
Libra
El ingreso de Venus en su signo potencia su encanto y el deseo de compartir momentos importantes. El eclipse del 12 de agosto podría obligarlo a replantear algunos vínculos.
Escorpio
Escorpio arranca agosto con fuerte necesidad de transformar su vida afectiva. Marte en Cáncer favorece relaciones más sólidas y profundas.
Sagitario
El mes favorece nuevos encuentros para Sagitario, aunque el eclipse del 12 de agosto podría traer cambios inesperados que exijan flexibilidad.
Capricornio
Marte en Cáncer impulsa conversaciones importantes que fortalecen acuerdos. Hacia la segunda mitad del mes será más simple proyectar objetivos en común.
Acuario
Agosto ofrece un panorama favorable en las relaciones, con posibilidad de equilibrar independencia y cercanía afectiva.
Piscis
La Luna llena en Piscis marca uno de los momentos más importantes del mes: pone en primer plano sus emociones y lo invita a escuchar su intuición.