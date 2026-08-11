Desaparición de Mario Golemba: detuvieron a 16 policías en Misiones tras 18 años

Mario Golemba tenía 27 años cuando fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008 en una comisaría de Misiones. Después de casi dos décadas sin respuestas, este lunes la causa dio un giro clave: la Justicia federal ordenó 17 allanamientos simultáneos y detuvo a 16 policías, exefectivos y personal retirado, mientras mantiene vigente el pedido de captura contra otro sospechoso.

Durante años se manejaron distintas hipótesis sobre el destino del joven productor, cuyo rastro se perdió en la Comisaría de Dos de Mayo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la investigación, la Justicia empezó a considerar que pudo haber sido víctima de una desaparición forzada.

Quiénes son los 16 detenidos por la desaparición de Mario Golemba

La medida fue ordenada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de la fiscal interina Silvina Flavia Gutiérrez, y alcanzó a personas con vínculos actuales o pasados con fuerzas de seguridad.

Entre los detenidos figura Ewaldo Katz, quien era comisario de la Comisaría de Dos de Mayo la noche en que Golemba fue llevado esposado allí y desapareció. La lista completa de arrestados incluye:

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Ewaldo Katz, comisario de la comisaría de Dos de Mayo.

Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft, oficiales de guardia.

Carmelo Alberto Cerdán Cruz, jefe de guardia retirado.

José Roberto Pereyra Da Silva, secretario.

Alejandro Alfonso González Samudio, chofer de turno.

Wiliams Gabriel Lunge, actualmente en Seguridad Vial.

Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla, guardias.

Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva (retirado), radiooperadores.

Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).

La Justicia, en tanto, mantiene un pedido de captura activo sobre otro sospechoso que permanece prófugo.

El rol de Katz y los testimonios clave en la causa

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, varios testimonios ubican a Katz trasladando a Golemba esposado dentro de la comisaría y luego hacia otro sector del edificio, donde la querella sostiene que el joven habría sido golpeado.

La causa también busca determinar si Golemba fue trasladado después en una camioneta policial. Uno de los elementos que despertó especial interés de los investigadores es que, según la causa, el procedimiento que terminó con el joven en la comisaría nunca habría sido asentado oficialmente.

La hipótesis que cambió la causa

En los primeros años, la desaparición de Golemba fue investigada bajo otras hipótesis. Se llegó a considerar que podía haberse marchado por voluntad propia o que había sido víctima de un delito común.

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Con el paso del tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer testimonios y elementos que pusieron el foco sobre aquella noche en la Comisaría de Dos de Mayo. La Justicia federal ahora investiga si el joven fue golpeado dentro de la comisaría, trasladado en un vehículo policial y posteriormente desaparecido, y si después se montó una estructura destinada a ocultar lo ocurrido.

La fiscalía sospecha que pudo existir un “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la fuerza para encubrir el destino de Golemba. Según testimonios incorporados al expediente, el joven habría sido retirado del lugar cubierto con una lona o una bolsa negra. Ese punto todavía forma parte de la investigación y tendrá que ser corroborado por la Justicia.

A 18 años de aquella noche, las detenciones representan uno de los avances más importantes de la causa. Ahora, el desafío para los investigadores será determinar qué ocurrió con Mario Golemba después de salir de aquella comisaría y dónde están sus restos.

El caso Mario Golemba: cómo empezó todo

El 27 de marzo de 2008, Golemba salió de su casa en Picada Indumar para una consulta médica. Informó a su familia que regresaría “cerca de la tardecita”, pero nunca volvió.

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La investigación inicial fue del Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, sin resultados. Testigos afirmaron que Golemba fue detenido y golpeado en la comisaría de Dos de Mayo.

En junio de 2021, la causa pasó a la justicia federal de Posadas por desaparición forzada. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 y la fiscal Gutiérrez.