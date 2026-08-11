Adorni en Comodoro Py: la nueva temporada

Después del Mundial, después de la renuncia del exjefe de gabinete Manuel Adorni, es como si arrancara una nueva temporada. Entonces prepárense, porque terminó la feria judicial y arranca la nueva temporada de Adorni en Comodoro Py.

Y en esta temporada vuelven los grandes protagonistas. Por supuesto vuelve Adorni en su rol principal; vuelve la parrilla de acero inoxidable a control remoto igualita a la que tiene Messi; vuelve la escribana Nechevenco que dijo: «Le cayó todo de golpe»; va a volver el contratista Matías Tabar que cobró $45.000 en efectivo; van a volver los misteriosos amigos que compartían escuela con los hijos de Adorni y que en un acto de altruismo —no se entiende bien por qué— casi le regalaron el departamento con un préstamo a pagar casi sin intereses; vuelve el pendrive misterioso con el cual Adorni hizo sus inversiones en criptomoneda; vuelve la misteriosa caja de zapatos del padre de Adorni.

En este caso se llamará ya no Adorni en Casa de Gobierno, sino Adorni en Comodoro Py.

¿Por qué? Porque este es el dictamen que ayer el fiscal Gerardo Policita puso en la causa judicial donde lo conmina al exjefe de gabinete a que en 15 días aclare sus inconsistencias patrimoniales. «Inconsistencias patrimoniales» son las cosas que no cierran.

El fiscal Policita no le cree un carajo a Adorni, porque todo lo que le pide que aclare es todo lo que Adorni ya dice que aclaró y no lo aclaró.

Acuérdense que en la temporada anterior Adorni le da una entrevista a José del Río en La Nación y dice, entre otras cosas, que ya estaba todo aclarado. Dice: «Mi rectificación de las declaraciones juradas». Traduzco: rectificar una declaración jurada quiere decir que antes había mentido.

El fiscal no le cree a las declaraciones juradas que presentó Adorni y por eso le reclama que en 15 días aclare los 20 puntos oscuros que hay en su propia declaración jurada, que era la rectificación con la cual quiso aclarar lo que estaba oscuro.

Mentiras, evasión e investigación por lavado

Si uno lo tuviera que aclarar en las categorías simplificadas en las cuales cabría la conducta de Adorni, él dice: «Yo no soy un chorro». Pero al decir «no soy un chorro», admite que mintió. Le mintió al Congreso.

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No solo es un mentiroso, sino que es un evasor. Y la verdad que no da para que un jefe de gabinete sea evasor, por más teoría libertaria, por más que el Estado le pone la bota en el cuello a la gente como dicen los libertarios.

Hay que decir que el dictamen del fiscal Policita deja abierta la posibilidad de que a Adorni en algún momento lo puedan acusar por lavado de dinero.

Una cosa es lo que nosotros como periodistas podamos ver, otra cosa es lo que un fiscal puede intentar probar. Es diferente, es mucho más difícil probar algo jurídicamente que deducirlo periodísticamente.

Es más fácil probar el enriquecimiento ilícito: es la única figura del Código Penal donde se invierte la carga de la prueba, vale decir que es el acusado el que tiene que demostrar que su plata es lícita. Por eso Adorni la tiene tan difícil a la luz de todo esto que le reclama el fiscal Policita.

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Si este señor se comprueba, como dice el fiscal, que no puede justificar 43 millones de pesos en blanco, 403.000 dólares en negro y 269.000 dólares que manejó en billeteras virtuales, ¿de dónde salió esa plata si él no tenía una fuente de ingresos lícita?

El paso uno es enriquecimiento ilícito. El paso dos es: si no podés decir de dónde salió, aunque sea negra, es producto de un delito. Claro, es mucho más difícil probar cuál es el delito precedente y ahí se abren las conjeturas.

Una conjetura es: Adorni cobró o cobraba guita en negro o en criptomonedas por hacer favores y firmar determinadas cosas para grupos empresarios en tanto vocero o en tanto jefe de gabinete. O —y esto explicaría por qué el Gobierno lo defendió de manera tan cerrada en un comienzo— la guita que manejaba Adorni era producto de los sobresueldos en criptomonedas, que son como un mito urbano que ronda el gobierno de Javier Milei.

Pero entonces, ¿de dónde sale esa guita negra que manejaba Adorni? Ahí vienen las conjeturas.

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El fiscal, por lo pronto, con este dictamen dice: «Yo a Adorni no le creo. Señor Adorni, venga para acá, su declaración jurada no alcanza. No alcanza con el mito o la zaraza del pendrive con las criptomonedas. No le creo la historia de la caja de zapatos con la fortuna oculta de su viejo, que por otra parte estaba enterrado en deudas. No le creo nada, justifíqueme estos 20 puntos».

Las cuentas que no cierran

Adorni estaba hablando en un informe en la Cámara de Diputados, en una interpelación, y dijo: «No existió ocultación alguna». Bueno, sí había existido ocultación, ocultamiento. En verdad había escamoteado bienes, había mentido.

¿Mintió o no mintió? ¿Tenía la plata declarada o no tenía la plata declarada? Bueno, no la tenía declarada y le estaba mintiendo al Congreso en la cara.

El fiscal esperó a que la DAFI y la CFRI, dos organismos que trabajan en la Procuración que se ocupan de descifrar papeles contables, analizaran las cuentas de Adorni.

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En base a esos dictámenes técnicos hechos por organismos oficiales —no por periodistas—, en base a todos esos cotejos de papeles es que el fiscal Policita le dice: «Mire, venga acá a la Justicia y acláreme todos estos puntos oscuros que hay en su patrimonio».

¿Qué es lo que no cierra? A pesar de las declaraciones juradas, no cerraron las declaraciones juradas.

Entre lo que cobraron en esos dos años y pico Adorni y su esposa y lo que gastaron en blanco —sin contar las casas, sin contar el viaje a Aruba, sin contar la Jeep, sin contar la parrilla, sin contar los muebles hechos a medida en dos casas—, no le cierra el blanco.

Gastaron 43 millones que no pueden justificar. Tuvieron ingresos por 229 millones y gastaron por 272. Le quedan 43 millones de un agujero de plata en blanco que no lo pudieron justificar.

Pero esto no es todo, porque ya sabemos que Adorni se compró dos casas, una Jeep y amuebló la casa pagando al contado. Y todo lo garpaba al contado, incluso el viaje a Aruba y el viaje al Llao Llao. Todo ese festival de gastos al contado con billete verde crocante, plata sobre plata, billete sobre billete, suma, según el dictamen fiscal, 402.578 dólares.

Pero como si esto fuera poco, se agrega el manejo de las criptomonedas.

Hay movimientos en billeteras virtuales —Binance, Lemon, Satoshi Tango y Buenbit— por 270.000 dólares.

Entonces sigan sumando: guita en negro o guita injustificada por 43 palos pesos, 402.000 dólares en gastos comprobados y movimientos en billeteras virtuales por 270.000 dólares.

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No es un relato periodístico, yo les estoy diciendo lo que dice el dictamen del fiscal Policita, que le está diciendo: «Venga, venga, justifíqueme también esto. ¿De dónde salen estos 270.000 dólares?».

Los 20 puntos que deberá explicar Adorni

Todo esto al fiscal Policita no lo conmovió. Y el fiscal dijo: «Explíqueme todo esto. ¿Qué es esto de la venta de activos? ¿De dónde salen estas criptomonedas?».

Cuando uno entra en el detalle de los 20 puntos, se lo intima a Manuel Adorni. Dice el dictamen fiscal: «Se intima a Manuel Adorni para que justifique».

Uno de los puntos dice: «El origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las declaraciones de los ejercicios investigados, precisando el origen de esos fondos y el sustento de la operación “venta de activos” invocada como fuentes, con indicación de qué activos fueron enajenados, en qué fecha y a favor de qué persona».

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Adorni hizo aparecer como conejo de la galera 565.000 dólares como «venta de activos». Okay, pero ¿qué vendiste? ¿Vendiste criptomonedas? ¿Vendiste una casa? ¿Qué carajo vendió Adorni como para que de la noche a la mañana le aparecieran 565.000 dólares? Esto es lo que se preguntó con toda lógica el fiscal Policita.

Después aparecen dos protagonistas: Silvia Pais y Norma Sucolo. ¿Quiénes son? Dos familiares de Adorni que aparecen prestándole plata.

En el punto dos de lo que le pregunta el fiscal Policita dice: «Respecto de los mutuos invocados (…) deberá acreditar su existencia y fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones».

¿Qué quiere decir? Que si uno dice: «Le pedí plata a estas dos personas para justificar que tengo una guita», ¿dónde están los documentos? ¿Cómo se lo pagaste? ¿Cuándo se lo pagaste? ¿En qué lugar y qué recibo te dio? Tráeme todo eso.

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Esto es lo que tiene que entregar Adorni en 15 días.

Después le pide cosas tan elementales como la fuente de los fondos empleados para la adquisición de una camioneta Jeep.

Del mismo modo, el fiscal le pregunta la procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la vivienda en el Lote Indio Cuá, los famosos 45.000 dólares que le pagaron al personaje de la temporada uno, el contratista Matías Tabar.

El detalle sigue y se corrobora todo lo que nosotros fuimos contando. Hasta la maniobra esa que hacía Adorni, que le pedía a dos subordinadas que le compraran sábanas o que le compraran un sillón gamer.

Todas estas cosas son las que fuimos contando muchos de nosotros que nos interesamos por el tema, y ahora se corroboran en lo que le pide el fiscal que aclare.

Todo esto que Adorni decía: «Bueno, son pavadas de los periodistas»… No, no son pavadas de los periodistas, ahora las va a tener que ir a declarar y explicar.

La segunda temporada de Adorni, ahora llamada Adorni en Comodoro Py, acaba de empezar.

Reviví el editorial de Rolando Graña