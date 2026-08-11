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Deportes | agosto 11, 2026

Boca reaccionó, goleó a Recoleta y sacó una buena ventaja para buscar los cuartos de la Sudamericana

El Xeneize comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. El…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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Boca volvió a mostrar una buena versión y derrotó 3-1 a Deportivo Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó y terminó construyendo una victoria importante gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. Pedro Ríos había puesto en ventaja al conjunto paraguayo.

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El triunfo le permite al Xeneize viajar con una diferencia de dos goles para disputar la revancha, que se jugará el próximo martes en el Defensores del Chaco, donde se espera la presencia de unos 20 mil hinchas de Boca.

Boca cambió la historia en el segundo tiempo

Después de una primera mitad en la que Recoleta consiguió ponerse en ventaja, Boca salió decidido a modificar el desarrollo del partido después del descanso.

La reacción fue inmediata. A los 48 minutos, Santiago Ascacíbar convirtió el 1-1, luego de una asistencia de Sebastián Villa, quien había ingresado para disputar el complemento.

El empate cambió definitivamente el encuentro y apenas tres minutos después llegó el segundo golpe del conjunto argentino.

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A los 51 minutos, Milton Delgado apareció de cabeza y marcó el 2-1, concretando una ráfaga que le permitió a Boca pasar de estar abajo en el marcador a controlar el partido.

Lejos de conformarse con la ventaja, el Xeneize continuó buscando el arco paraguayo y encontró el tercero a los 61 minutos. Esta vez fue Leonel Flores, asistido por Miguel Merentiel, quien estableció el 3-1.

El panorama se complicó todavía más para Recoleta a los 68 minutos, cuando Dairon Mosquera recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando al conjunto visitante con diez futbolistas.

Boca buscó ampliar la diferencia

Con superioridad numérica y el partido bajo control, Boca tuvo oportunidades para conseguir una ventaja todavía mayor.

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Leandro Lozano estuvo muy cerca del cuarto cuando su remate impactó contra el palo, mientras que Miguel Merentiel, Tomás Aranda, Leandro Paredes, Sebastián Villa y Kevin Zenón también participaron de distintas aproximaciones sobre el arco defendido por Nelson Ferreira.

Recoleta intentó resistir durante el tramo final y consiguió evitar que la diferencia aumentara.

El encuentro terminó 3-1, un resultado que deja a Boca bien parado de cara a la definición de la serie, aunque todavía deberá completar la tarea como visitante.

Cuándo se juega la revancha entre Boca y Recoleta

La clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana se definirá el próximo martes en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.

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Boca llegará con una ventaja de dos goles y con el impulso de haber conseguido una nueva victoria mostrando, especialmente durante el segundo tiempo, señales positivas desde el funcionamiento.

Además, tendrá un fuerte acompañamiento desde las tribunas: se espera que alrededor de 20 mil hinchas xeneizes puedan estar presentes en Paraguay para el partido que determinará quién continúa en la Copa Sudamericana.

Después de comenzar la serie en desventaja, Boca reaccionó, convirtió tres goles y consiguió el resultado que buscaba. Ahora tendrá que defenderlo en Asunción para meterse entre los ocho mejores del torneo.

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