Colombia, entre los escombros y la esperanza: rescataron con vida a un bebé y a una mujer de 92 años

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre edificios colapsados y estructuras dañadas para encontrar sobrevivientes. Un bebé y un adulto fueron rescatados tras permanecer horas atrapados, mientras que una mujer de 92 años fue trasladada a un hospital luego de que su nieto lograra ponerla a salvo durante el sismo.

Las tareas de rescate continúan en Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y dejó cientos de víctimas y graves daños materiales. En medio de la tragedia, los equipos de emergencia protagonizaron varios operativos que renovaron la esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros, entre ellos el rescate de un bebé y un adulto atrapados tras el colapso de un hospital.

El sismo se registró el lunes a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento se sintió con fuerza en distintas ciudades, entre ellas Cali, Pereira y Manizales. En las primeras horas posteriores al desastre, los rescatistas se concentraron en las zonas donde se reportaron derrumbes y personas atrapadas.

Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando los socorristas lograron encontrar a un bebé con vida entre los restos de un hospital que había colapsado. El menor fue retirado de los escombros junto con un adulto, ambos conscientes después de haber permanecido durante horas atrapados.

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El operativo quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que los rescatistas logran sacar al bebé de entre los brazos de un hombre. La tensión aumenta cuando los socorristas advierten que se trata de un niño y reclaman la presencia de paramédicos para asistirlo inmediatamente.

El rescate se produjo mientras continuaban las tareas de búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas. Según el balance difundido por las autoridades de Cali, en esa ciudad se registraban 95 personas fallecidas y 949 heridas, además de 45 estructuras con colapso total o parcial. También se habían contabilizado 239 reportes de personas atrapadas, de las cuales 86 ya habían sido rescatadas.

Otra historia que conmovió al país fue la de Bertulia Escobar, una mujer de 92 años que terminó internada luego del terremoto. La anciana no resultó herida directamente por el derrumbe de algún objeto: su lesión se produjo cuando uno de sus nietos intentó sacarla de la vivienda para protegerla durante el movimiento sísmico.

En medio del pánico, el hombre levantó como pudo a su abuela para ponerla a salvo. El esfuerzo terminó provocándole heridas en su delicada piel, pero permitió que la mujer sobreviviera al terremoto y posteriormente fuera trasladada a un hospital, donde pasó la noche.

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El caso de Escobar forma parte de las numerosas historias de supervivencia que comenzaron a conocerse durante las primeras 24 horas posteriores al desastre. Mientras las familias siguen buscando a sus seres queridos, los equipos de emergencia avanzan con cautela entre las estructuras destruidas, con la expectativa de encontrar a más personas con vida.

La dimensión de la tragedia, sin embargo, sigue creciendo.