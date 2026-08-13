Germán Martínez reveló qué se habló en la cumbre del PJ y apuntó contra Milei: “Tiene un único objetivo: la reelección”

La cumbre reservada que reunió a las principales figuras del peronismo empezó a mostrar sus definiciones políticas. Germán Martínez, diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria, contó en Radio Del Plata AM 1030 qué se discutió durante el encuentro y confirmó que uno de los principales acuerdos pasó por construir una estrategia conjunta para defender las PASO de cara a las elecciones de 2027.

“Hubo una convocatoria claramente focalizada en la necesidad de tener una estrategia en conjunto de defensa del sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”, explicó Martínez.

El diputado también vinculó la discusión electoral con el futuro político del Gobierno y lanzó una dura definición sobre el Presidente: “Milei tiene un único objetivo: la reelección. El resto no le importa nada”.

Germán Martínez contó por qué el PJ quiere mantener las PASO

El jefe del bloque de Unión por la Patria explicó que la defensa de las primarias no responde solamente a las necesidades internas del justicialismo.

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Según Martínez, las PASO ofrecen una herramienta para ordenar las candidaturas y, al mismo tiempo, incorporar otros sectores a una coalición electoral más amplia.

“No por una cuestión meramente electoral; sabemos el valor que tienen porque no solamente te permiten ordenar el proceso de selección de candidatos dentro del justicialismo, sino que te permite que a todo aquel espacio político al cual vos convoques le ofrecés un cauce por donde canalizar esa ampliación”, afirmó.

Sus declaraciones llegan después de la reunión que volvió a colocar alrededor de una misma mesa a Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, además de gobernadores y referentes parlamentarios del peronismo.

La dura acusación de Martínez contra Javier Milei

Martínez fue más allá de la discusión sobre el sistema electoral y cuestionó directamente la estrategia política del Presidente.

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“Milei tiene un único objetivo: la reelección. El resto no le importa nada. No le importa el trabajo, las pymes, la industria ni la familia”, afirmó en Radio Del Plata.

El diputado sostuvo que la preocupación por un segundo mandato atravesó también las conversaciones entre los dirigentes del PJ.

“No fue una reunión solamente vinculada a la defensa de una herramienta electoral, las PASO, sino que además fue visualizar lo que puede significar para el pueblo argentino el desastre de un Milei con cuatro años más”, expresó.

Se trata de una valoración política de Martínez sobre la gestión y una eventual reelección de Milei, no de una conclusión independiente de Radio Del Plata.

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“Vamos a estar todos juntos”

La reunión también buscó mostrar una señal de unidad después de las diferencias que atravesaron al peronismo.

Martínez reconoció que los distintos sectores mantienen discusiones internas, pero aseguró que existe voluntad para construir una estrategia electoral conjunta.

“Detrás del diseño de una estrategia electoral, podremos tener nuestras diferencias, pero vamos a estar todos juntos”, sostuvo.

El diputado agregó que el desafío del PJ consiste en conectar la discusión electoral con los problemas económicos y sociales.

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“Es clave poder atar la cuestión más superestructural de lo electoral a la vida cotidiana de los argentinos. Ahí es donde tenemos que tener nuestra mirada, no hay que confundirse”, señaló.

El mensaje para quienes acompañen la eliminación de las PASO

Martínez también endureció su discurso frente a aquellos sectores que eventualmente acompañen al oficialismo en una modificación del sistema de primarias.

“Todos aquellos que jueguen con el Gobierno para eliminar o suspender las PASO en realidad están siendo funcionales a este objetivo de destrucción de la vida cotidiana de los argentinos”, aseguró.

La definición cobra especial relevancia después de que la cumbre del PJ dejara planteada una discusión sobre la actitud que adoptará el partido frente a los gobernadores y legisladores que negocian con la Casa Rosada.

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La pelea por el impuesto a los combustibles

La entrevista también permitió conocer otro de los temas que atraviesa la relación entre las provincias y el Gobierno nacional: los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Martínez acusó a la administración nacional de modificar el destino de esos recursos.

“Milei lo que hace es empezar a toquetear y a llevarse los fondos de lo recaudado por el impuesto de combustible líquido a rentas generales y no cumple con el objetivo”, sostuvo.

El legislador vinculó además esta discusión con una presentación judicial realizada por la diputada Victoria Tolosa Paz.

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Según Martínez, existen actualmente tres caminos para plantear el reclamo.

“Hay una vía parlamentaria, hay una vía judicial y hay una vía administrativa, que es la que están reclamando los gobernadores”, explicó.

En este punto, las afirmaciones sobre el destino de los recursos corresponden a la denuncia política y jurídica formulada por los legisladores mencionados. El material aportado no incluye documentación presupuestaria o judicial que permita verificar de manera independiente el alcance de esos señalamientos.

El PJ empieza a definir su estrategia para 2027

Las declaraciones de Germán Martínez aportan una primera explicación pública sobre los objetivos políticos de la reunión que protagonizaron las principales figuras del peronismo.

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La defensa de las PASO, la búsqueda de una estrategia electoral común, la discusión por los fondos de las provincias y la oposición a una eventual reelección de Milei aparecen entre los principales puntos planteados.

El jefe del bloque de Unión por la Patria dejó además una definición que resume la estrategia que pretende impulsar su espacio: puede haber diferencias dentro del peronismo, pero buscarán llegar unidos a la disputa electoral de 2027.

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