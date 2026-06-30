El invierno no da tregua y se viene una de las semanas más duras en lo que va del año por culpa de un frente polar que llega directo desde la Antártida. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) metió un aviso especial por frío extremo que va a pegar de lleno en la Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano. Por lo tanto, el termómetro va a marcar hasta 10 grados menos de lo que es normal para esta época de julio. Esta seguidilla de días congelados va a obligar a abrigarse el doble y a cuidar de cerca el consumo de energía en casa.

El viento del sudoeste va a soplar con fuerza y va a hacer que las tardes sean un témpano, por más que sople el sol. Asimismo, los pronosticadores del tiempo avisaron que hay chances de agua nieve o nevadas sutiles en las zonas altas de la provincia y en la costa debido a la humedad. Por otra parte, las autoridades de salud salieron a pedirle a la gente que revise bien las estufas y los tiros balanceados para evitar cualquier dolor de cabeza o intoxicación con monóxido de carbono.

Qué zonas van a sufrir más el frío

Mapa de las temperaturas del viernes en las zonas más afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar se va a sentir en todos lados, pero el termómetro va a castigar más a los municipios que están más alejados del río y del centro porteño

El sur del conurbano, bajo cero

Las estaciones meteorológicas de Quilmes, Cañuelas, Berazategui y Ezeiza ya muestran en el mapa que las mínimas van a romper la barrera de los 0 grados. En estas áreas las heladas van a ser clave a la mañana temprano, complicando un poco la visibilidad en los accesos y autopistas por la escarcha.

Qué pasa en Capital y zona norte

En el asfalto de la Ciudad de Buenos Aires y los barrios del norte del Gran Buenos Aires, el cemento ayuda a que no baje tanto, dejando la mínima clavada cerca del 1 grado. De igual importancia, hay que prepararse para el viernes, que los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)dicen que va a ser el día más frío de todo el 2026 con una máxima que con suerte va a llegar a los 12 grados.

Consejos básicos para pasar la ola polar sin problemas

Los médicos recordaron que hay que cuidar el doble a los más chicos y a los abuelos, que son los que peor la pasan con los resfríos y bronquitis. Se recomienda ventilar los ambientes aunque sea un poquito todos los días, no usar las hornallas de la cocina ni el horno para calentar el comedor y chequear que la llama de las estufas sea siempre de color azul.