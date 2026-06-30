Plazo fijo: qué banco paga más y cuál menos por $1 millón a 30 días

Un relevamiento sobre las principales entidades del país reveló una marcada diferencia en los rendimientos según el tipo de banco y la modalidad de depósito elegida.

Crédito Regional Compañía Financiera pagó la tasa más alta del mercado para plazos fijos a 30 días, con un 23,25%, mientras que Banco Santander ofreció la más baja, con apenas 14,5%. La diferencia entre ambas puntas del ranking superó los ocho puntos porcentuales, según el relevamiento de tasas vigentes en las principales entidades financieras del país.

Esa brecha se traduce en un impacto directo sobre el bolsillo del ahorrista: por cada millón de pesos depositado a un mes, la diferencia de rendimiento entre la mejor y la peor opción ronda los $7.000.

Los bancos tradicionales, en la parte baja de la tabla

El relevamiento muestra que las entidades de mayor presencia nacional quedaron en el tramo más bajo del ranking. Banco Nación fijó su tasa máxima en 19%, con un rendimiento de $1.015.616,44 sobre un millón depositado. Banco Galicia ofreció 17,5% ($1.014.383,56), mientras que BBVA pagó 18,75% ($1.015.410,96).

En el extremo más bajo se ubicó Banco Santander, con una tasa de 14,5% y un saldo final de $1.011.917,81 para el mismo monto y plazo.

Entre las entidades públicas provinciales, Banco Provincia de Buenos Aires encabezó el grupo con 21% ($1.017.260,27). Banco Macro se ubicó en 19,5% ($1.016.027,40), Banco Ciudad en 17% ($1.013.972,60) y Banco Patagonia en 16% ($1.013.150,68). Industrial and Commercial Bank of China pagó 17,2% ($1.014.136,99) y Banco Credicoop igualó la tasa de Galicia, con 17,5%.

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Bancos digitales y financieras, al tope del ranking

Las entidades digitales, regionales y compañías financieras lideraron la tabla con tasas muy superiores a las de los bancos tradicionales. Banco Bica y Banco CMF pagaron 22%, con un rendimiento de $1.018.082,19 cada uno.

Banco del Sol, Banco Meridian, Banco Voii y Bibank ofrecieron 23%, generando $1.018.904,11. Crédito Regional Compañía Financiera se quedó con el primer puesto del mercado, con 23,25% y $1.019.109,59 por cada millón invertido. Reba Compañía Financiera igualó el 23%.

En el segmento regional y cooperativo también hubo tasas competitivas: Banco de Córdoba pagó 20,75% ($1.017.054,79), Banco del Chubut y Banco de Formosa ofrecieron 18,5% ($1.015.205,48) y Banco Hipotecario se destacó con 21,5% ($1.017.671,23). Banco Dino fijó 20% ($1.016.438,36), mientras que Banco Julio, Banco de Comercio, Banco Masventas y Banco Provincia de Tierra del Fuego pagaron 19% ($1.015.616,44). Banco Mariva alcanzó 21% ($1.017.260,27).

Tabla completa de tasas

Banco Tasa más alta (%) Rendimiento de colocar $1 millón Banco de la Nación Argentina 19 1.015.616,44 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 17,5 1.014.383,56 Banco BBVA Argentina S.A. 18,75 1.015.410,96 Banco Santander Argentina S.A. 14,5 1.011.917,81 Banco de la Provincia de Buenos Aires 21 1.017.260,27 Banco Macro S.A. 19,5 1.016.027,4 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 17,2 1.014.136,99 Banco de la Ciudad de Buenos Aires 17 1.013.972,6 Banco Patagonia S.A. 16 1.013.150,68 Banco Credicoop Cooperativo Limitado 17,5 1.014.383,56 Banco Bica S.A. 22 1.018.082,19 Banco CMF S.A. 22 1.018.082,19 Banco Comafi Sociedad Anónima 17 1.013.972,6 Banco de Comercio S.A. 19 1.015.616,44 Banco de Formosa S.A. 18,5 1.015.205,48 Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 20,75 1.017.054,79 Banco del Chubut S.A. 18,5 1.015.205,48 Banco del Sol S.A. 23 1.018.904,11 Banco Dino S.A. 20 1.016.438,36 Banco Hipotecario S.A. 21,5 1.017.671,23 Banco Julio Sociedad Anónima 19 1.015.616,44 Banco Mariva S.A. 21 1.017.260,27 Banco Masventas S.A. 19 1.015.616,44 Banco Meridian S.A. 23 1.018.904,11 Banco Provincia de Tierra del Fuego 19 1.015.616,44 Banco Voii S.A. 23 1.018.904,11 Bibank S.A. 23 1.018.904,11 Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. 23,25 1.019.109,59 Reba Compañía Financiera S.A. 23 1.018.904,11

Fuente BCRA vía Infobae

Por qué bajaron las tasas en el último año

El escenario actual responde a la combinación de la política monetaria del Banco Central, la competencia entre entidades y la evolución de la inflación. En septiembre de 2025, la tasa promedio de plazo fijo a 30 días para personas humanas llegó a un máximo de 49,14%, pero desde entonces cayó de forma sostenida hasta ubicarse cerca del 19% en junio de 2026.

Los bancos tradicionales ajustaron sus rendimientos a la baja, mientras que las entidades digitales y financieras sostuvieron tasas por encima del promedio para captar nuevos clientes. Esa estrategia explica por qué Banco Meridian, Banco Voii, Bibank y Crédito Regional se mantuvieron en la cima del ranking, mientras los bancos de mayor volumen de depósitos quedaron en la franja intermedia o baja.

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La modalidad online, otro factor clave

La posibilidad de abrir el plazo fijo de manera 100% online, con acceso igualitario para clientes y no clientes, amplió el universo de ahorristas dispuestos a buscar mejores tasas fuera de los bancos tradicionales. Este fenómeno explica en parte la dispersión observada en el mercado.

Con tasas promedio en mínimos históricos y una inflación que sigue erosionando el poder adquisitivo, comparar condiciones antes de depositar se volvió un paso clave para no resignar rendimiento. El ahorrista que se informa puede acceder a retornos sensiblemente mejores que quien permanece en una entidad tradicional sin revisar alternativas.