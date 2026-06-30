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Miércoles 1 de julio |
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Política | junio 30, 2026

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial con su primera conferencia de prensa en Casa Rosada

El economista ofrecerá este martes su primer contacto con la prensa tras reemplazar a Manuel Adorni. La presentación…
Por María Elías

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El Gobierno nacional pone en marcha una nueva etapa de su estrategia comunicacional con el debut de Adrián Ravier como vocero presidencial. El economista brinda desde las 11 su primera conferencia de prensa abierta a preguntas en la Casa Rosada, luego de ser designado para reemplazar a Manuel Adorni.

La presentación se realizará en un contexto de reconfiguración del gabinete nacional, que también incluye la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El exdiputado jurará este martes a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El reemplazo de Manuel Adorni

Ravier asumió el rol de vocero tras la salida de Manuel Adorni, quien dejó la función en medio de una fuerte crisis política y judicial que derivó en su alejamiento del Gobierno.

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Su primera conferencia será una prueba para el nuevo esquema de comunicación del Ejecutivo y marcará el inicio de una etapa en la que deberá responder las consultas de los periodistas acreditados.

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