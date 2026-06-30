El Gobierno aumentó los sueldos de empleados públicos con regímenes especiales: a quiénes alcanza y cuánto cobrarán

Anuncio
Miércoles 1 de julio |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ BUENOS AIRES: 8°C · Sensación 3°C · Cubierto · Viento 16 km/h · Hum. 68% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CABA: 8°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ LA PAMPA: 2°C · Sensación -2°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 75% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHACO: 13°C · Sensación 11°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ CóRDOBA: 6°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 17 km/h · Hum. 81% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTA FE: 10°C · Sensación 7°C · Parcialmente nublado · Viento 16 km/h · Hum. 81% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ ENTRE RíOS: 10°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 17 km/h · Hum. 80% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MENDOZA: 0°C · Sensación -3°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ SAN JUAN: 2°C · Sensación -2°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 76% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SAN LUIS: 3°C · Sensación -3°C · Cubierto · Viento 23 km/h · Hum. 81% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ LA RIOJA: 6°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 3 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CATAMARCA: 7°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ TUCUMáN: 10°C · Llovizna leve · Viento 7 km/h · Hum. 95% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 11°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 17 km/h · Hum. 72% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ SALTA: 7°C · Sensación 5°C · Llovizna intensa · Viento 6 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ JUJUY: 4°C · Sensación 1°C · Llovizna leve · Viento 12 km/h · Hum. 96% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ CORRIENTES: 14°C · Sensación 12°C · Cubierto · Viento 15 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ MISIONES: 14°C · Llovizna leve · Viento 12 km/h · Hum. 96% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ FORMOSA: 14°C · Sensación 12°C · Llovizna leve · Viento 19 km/h · Hum. 97% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ NEUQUéN: -0°C · Sensación -3°C · Cielo despejado · Viento 4 km/h · Hum. 71% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ RíO NEGRO: 2°C · Sensación -1°C · Chubascos de nieve leves · Viento 4 km/h · Hum. 80% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ CHUBUT: 0°C · Sensación -4°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.460,00 · Venta $1.511,00 ☁ SANTA CRUZ: 4°C · Sensación -2°C · Mayormente despejado · Viento 26 km/h · Hum. 73% DÓLAR BLUE: Compra $1.492,00 · Venta $1.525,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 5°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 8 km/h · Hum. 86%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Sociedad | junio 30, 2026

El Gobierno aumentó los sueldos de empleados públicos con regímenes especiales: a quiénes alcanza y cuánto cobrarán

El Ejecutivo oficializó una nueva actualización salarial para docentes, personal del ISER, Servicio Exterior, Curia…
Por María Elías

Índice de contenidos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento salarial para empleados públicos alcanzados por regímenes especiales de la Administración Pública Nacional. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 553/2026 y establece actualizaciones de haberes, adicionales y viáticos que comenzarán a regir desde el 1° de julio y el 1° de agosto.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A quiénes alcanza el aumento

La actualización salarial beneficia a trabajadores que no integran el escalafón general de la Administración Pública Nacional, entre ellos:

Anuncio
  • Personal de instituciones educativas nacionales.
  • Docentes de la Administración Central.
  • Trabajadores del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).
  • Integrantes de la Curia Castrense.
  • Personal militar destinado en la Antártida.
  • Agentes del Servicio Exterior de la Nación.
  • Profesionales y empleados del Tribunal Fiscal de la Nación.

La medida instrumenta el acuerdo alcanzado el 18 de junio en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

Cómo quedan los salarios en Educación

En la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el cargo de Rector pasará a cobrar $222.053,90 en julio y $226.272,93 en agosto.

El Regente percibirá $195.066,14 y luego $198.772,39, mientras que un Ayudante de Trabajos Prácticos cobrará $118.658,48 en julio y $120.913 en agosto.

Además, la hora cátedra para docentes de la Administración Central se actualizará a $8.650 desde julio y $8.815 desde agosto.

ISER y personal de la Antártida

En el ISER, el cargo de bedel tendrá un sueldo de $118.132 en julio y $120.377 en agosto.

En tanto, el adicional por prestar servicios en la Antártida Argentina aumentará a $1.539.083 desde julio y $1.568.326 a partir de agosto.

Anuncio

Nuevos viáticos para el Servicio Exterior

El decreto también actualizó los viáticos del personal del Servicio Exterior de la Nación.

Los montos diarios serán:

  • Zona Sur: $96.700 en julio y $98.537 en agosto.
  • NOA: $79.192 y $80.697.
  • Cuyo: $79.192 y $80.697.
  • Región Centro: $66.114 y $67.370.
  • NEA: $55.301 y $56.351.
  • Área Metropolitana de Buenos Aires: $55.301 y $56.351.

También aumenta la Curia Castrense

Entre los cargos alcanzados figura el Obispo Auxiliar o Vicario Castrense, que cobrará $1.907.227 desde julio y $1.943.464 desde agosto.

El Vicario General percibirá $1.589.373 y luego $1.619.571, mientras que el Secretario General Castrense pasará a cobrar $1.198.387 en julio y $1.221.156 en agosto.

También se actualizaron los salarios del Asesor Eclesiástico, el Coordinador Administrativo y el Secretario o Notario de Curia.

Qué cambia en el Tribunal Fiscal

El Gobierno también incrementó la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional del Tribunal Fiscal de la Nación.

Anuncio

Los adicionales serán:

  • Primera categoría: $890.556 en julio y $907.476 en agosto.
  • Segunda categoría: $518.067 y $527.910.
  • Tercera categoría: $248.434 y $253.154.

La implementación de las nuevas escalas quedará a cargo de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, que dictará las normas complementarias necesarias para su aplicación.

“Hospital del Alma”, con Gerardo Luján Mazzini,
AL AIRE AHORA

“Hospital del Alma”, con Gerardo Luján Mazzini,