Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy por los 16avos de final
El Mundial 2026 sigue avanzando y este martes 30 de junio se disputarán tres nuevos encuentros correspondientes a los 16avos de final, una instancia que debuta en esta edición tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.
Luego de las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos, otros seis equipos saldrán a la cancha con el objetivo de seguir en carrera por el título.
Qué partidos se juegan hoy
La agenda de este martes incluye tres cruces de eliminación directa:
- Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00 (Dallas)
- Francia vs. Suecia – 18:00 (Nueva Jersey)
- México vs. Ecuador – 22:00 (Estadio Azteca)
Los ganadores avanzarán a los octavos de final del certamen.
Los resultados de los primeros cruces
La fase eliminatoria comenzó el domingo con el triunfo de Canadá por 1-0 sobre Sudáfrica.
El lunes se disputaron otros tres encuentros:
- Brasil 2-1 Japón
- Paraguay eliminó a Alemania por penales tras empatar en el tiempo reglamentario.
- Marruecos dejó en el camino a Países Bajos, también desde los doce pasos.
Cuándo juega Argentina
La Selección argentina, que terminó como líder del Grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los 16 mejores del Mundial.
Así sigue el cronograma de los 16avos de final
Miércoles 1° de julio
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00
- Bélgica vs. Senegal – 17:00
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria – 16:00
- Portugal vs. Croacia – 20:00
Viernes 3 de julio
- Suiza vs. Argelia – 00:00
- Australia vs. Egipto – 15:00
- Argentina vs. Cabo Verde – 19:00
- Colombia vs. Ghana – 22:30