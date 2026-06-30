Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy por los 16avos de final

El Mundial 2026 sigue avanzando y este martes 30 de junio se disputarán tres nuevos encuentros correspondientes a los 16avos de final, una instancia que debuta en esta edición tras la ampliación del torneo a 48 selecciones.

Luego de las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos, otros seis equipos saldrán a la cancha con el objetivo de seguir en carrera por el título.

Qué partidos se juegan hoy

La agenda de este martes incluye tres cruces de eliminación directa:

Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00 (Dallas)

– (Dallas) Francia vs. Suecia – 18:00 (Nueva Jersey)

– (Nueva Jersey) México vs. Ecuador – 22:00 (Estadio Azteca)

Los ganadores avanzarán a los octavos de final del certamen.

Los resultados de los primeros cruces

La fase eliminatoria comenzó el domingo con el triunfo de Canadá por 1-0 sobre Sudáfrica.

El lunes se disputaron otros tres encuentros:

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Brasil 2-1 Japón

Paraguay eliminó a Alemania por penales tras empatar en el tiempo reglamentario.

tras empatar en el tiempo reglamentario. Marruecos dejó en el camino a Países Bajos, también desde los doce pasos.

Cuándo juega Argentina

La Selección argentina, que terminó como líder del Grupo J, enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los 16 mejores del Mundial.

Así sigue el cronograma de los 16avos de final

Miércoles 1° de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

Bélgica vs. Senegal – 17:00

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00

Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio